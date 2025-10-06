12 разгневени съдии: Яростна атака срещу напълно легитимното произнасяне на ВКС за Сарафов, е посегателство на правото

Share Facebook

Посегателството както от институции, които са част от съдебната власт, така и от политици, които защитават с всякакви средства легитимността на г-н Сарафов, е в разрез с принципите на правото и демократичната държава. Ще обединим усилията си за защита на правовия ред и законността в държавата ни.

Това казват в П О З И Ц И Я 12 бивши съдии (най долу ), известни с добросъвестна дългогодишна съдийска практика, по повод обругаването на ВКС заради обвявената нелегитимност на и.ф. Сарафов.

С настоящата позиция ние, дългогодишни съдии и председатели на съдилища, изразяваме дълбоката си тревога от прояви на груба намеса в работата на съда, опити за въздействие и манипулиране на общественото мнение и нарушаване на институционални правомощия от страна на представители на прокуратурата на Република България.

За мнозинството от нас целият или по-голямата част от професионалния ни път е преминал в съдебната зала и зад съдийската банка. За нас водещи са били изискванията за независимост, безкомпромисност и готовност да отстояваме върховенството на правото – без оглед на политическата конюнктура и желанията на силните на деня. Именно това ни мотивира и сега, за да изразим настоящата позиция. И няма да останем само с нея, а ще обединим усилията си – за защита на правовия ред и законността в държавата ни.

Причина за позицията ни са недопустими реакции, последвали произнасянето на Върховния касационен съд (ВКС) относно статута на и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Но нека припомним фактите:

С две разпореждания от 02.10.2025 г. – на заместник-председателя на ВКС и ръководител на Наказателната колегия и на председателя на Второ наказателно отделение, е отказано образуването на производства по депозирани във ВКС искания на и. ф. главен прокурор за възобновяване на наказателни дела, приключени с влязъл в законна сила съдебен акт, за което по принцип главният прокурор има правомощия по закон.

ВКС е приел, че г-н Борислав Сарафов не е легитимиран да извършва тези правни действия, тъй като правомощията му като и. ф. главен прокурор са прекратени по силата на Закона, считано от 21 юли 2025 г. Мотивите накратко:

С решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 16. 06. 2023 г. г-н Сарафов е определен за изпълняващ функциите „главен прокурор на Република България“.

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт – в сила от 21. 01. 2025 г., е предвидено, че „при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателят на Върховния касационен съд или председателят на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите“.

В мотивите на ВКС се подчертава, че шестте месеца от влизането в сила на разпоредбата са изтекли на 21. 07. 2025 г. и са изложени подробни фактически и правни доводи в подкрепа на тази теза.

Цитираните две разпореждания са предхождани от решение на Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС от 18. 09. 2025 г. Според това решение правомощията на и. ф. главен прокурор се прекратяват след изтичане на шестмесечния срок от влизане в сила на тази разпоредба, поради което искане за възобновяване на наказателно дело, подадено от и. ф. главен прокурор след 21. 07. 2025 г., не представлява валидно сезиране на Наказателната колегия на ВКС и обосновава постановяването на отказ да се образува производство пред този съд.

Това са фактите, предизвикали предприетата в становището на прокуратурата, а и в някои медии, както и в социалните мрежи яростна атака срещу напълно легитимното произнасяне на ВКС, което е изцяло в рамките на неговите правомощия и компетентност по Конституция и по Закон.

Считаме, че подобно посегателство върху действията на съда както от институции, които са част от съдебната власт, така и от политици, които защитават с всякакви средства легитимността на г-н Сарафов, е в разрез с принципите на правото и демократичната държава. Това е особено опасно най-вече за гражданите и защитата на техните права. И въпреки, че вече не сме част от действащите съдии, не можем да останем безучастни.

Споделяме тревогата на председателя на ВКС и се присъединяваме към призивите за зачитане на конституционно установения правен ред.

ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ДУШАНА ЗДРАВКОВА

ЕВГЕНИ СТАЙКОВ

ЕЛЕНА АВДЕВА

ЕМИЛ МАРКОВ

ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

КАПКА КОСТОВА

НЕЛИ КУЦКОВА

СЕВДАЛИН БОЖИКОВ

СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

СТОИЛ СОТИРОВ

ФИДАНКА ПЕНЕВА