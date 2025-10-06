Последни новини
Членове на ВСС са обсъдили възможности с представители на СЕ да бъде финансиран проект по Инструмента за техническа подкрепа на ЕК

Олга Керелска
Даниела Марчева

Членовете на Висшия съдебен съвет – Даниела Марчева и Олга Керелска, са обсъдили  в онлайн среща с представители на Съвета на Европа (СЕ), на Министерството на правосъдието и на Министерството на финансите, предложения на съдебната власт по Инструмента за техническа подкрепа на Европейската комисия.  Във форума участваха също Роланд Джони – ръководител на проект в дирекция „Сътрудничество“ в (СЕ), Елена Юркина и Тигран Карапетян – супервайзъри в дирекция „Сътрудничество“ в СЕ, Мира Иванова – директор на дирекция „Стратегическо развитие, програми и проекти“ в МП, Стоян Стоянов – национален координатор на Инструмента за техническа подкрепа на Европейската комисия в МФ и Анета Милтиядова – експерт в дирекция „Стратегическо развитие, програми и проекти“ в МП.

Предложението на СЕ е насочено към управление на промяната в контекста на дигитализацията на съдебната система, определена като една от стратегическите приоритетни области за сътрудничество.  Проектът е съобразен с приоритетите, заложени в Плана за възстановяване и устойчивост на България.

Марчева и Керелска са запознали  участниците с изготвеното от ВСС мащабно проектно предложение за финансиране по Инструмента за техническа подкрепа на ЕК, съобщи  ВСС.   То цели решаване на натрупани проблеми и потребности, свързани с ефективното формиране и разпределение на ресурсите, събирането и одобряването на статистическа информация, регулиране на предлагането на съдебни услуги и начина на определяне на възнагражденията в съдебната система. Проектното предложение е  прието с решение на Пленума на ВСС от 02.10.2025 г.

Представителят на Министерството на финанситее  заявил готовност проектът да бъде разгледан в рамките на тазгодишния цикъл по събиране на предложения по Инструмента за техническа подкрепа на ЕК.

Представителите на Съвета на Европа са изразили  съгласие да окажат съдействие с експертен капацитет при формулиране на искането, за да бъде припознато като проект на СЕ.  С тази стъпка ще бъдат увеличени възможностите за получаване на подкрепа от Европейската комисия.

