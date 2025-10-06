Сарафов: Прокуратурата е гръбнак на правовата държава, а прокурорът – адвокат на обществените права на гражданите

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Премиерът Желязков откри Четвъртия форум на главните прокурори на Балканските държави в София и оказа подкрепа на Сарафов за поста

Салафов предлага създаването на Постоянна балканска прокурорска платформа

Борислав Сарафов предложи създаването на Постоянна балканска прокурорска платформа за комуникация, обмен на опит в чувствителни сфери като корупция, трафик на хора, киберпрестъпления, околна среда и др., съобщи пресцентърът на ВКП. Това стана в рамките на Четвъртия форум на главните прокурори на Балканските държави, който се провежда в София.

Форумът започна дни след като но 2 октомври ВКС обяви, че и.ф. Сарафов е с прекратени по закон пълномощия след 21 юли, тъй като мандат му е изтекъл . и не представлява прокуратурата. Правосъдният министър Георги Георгиев и премиерът Росен Желязков не дадоха знак, че това ги притеснява.

Форумът бе открит от министър председателя Желязков.

На събитието присъстват главният прокурор на Турция Мухсин Шентюрк, главният прокурор на Словения Катарина Бергант, главният прокурор на Албания Олсиан Чела, и.ф. главен прокурор на Косово Бесим Келменди, както и делегации от върховни прокурори от Румъния, Сърбия и Черна гора.

Специален гост на събитието е президентът на Евроджъст Михаел Шмид. Видеоприветствие от Брюксел към участниците във форума в София отправи еврокомисарят по демокрация, правосъдие, върховенство на закона и защитата на потребителите Майкъл Макграт.

В събитието участва и генералният секретар на Международната асоциация на прокурорите Роел Дона.

Сред гостите на форума са още министърът на правосъдието Георги Георгиев, председателят на Комисията по правни и конституционни въпроси Анна Александрова, членове на ВСС, прокурори и следователи.

“ Прокуратурата във всяка страна е гръбнак на правовата държава. В България прокуратурата играе ключова роля не само в наказателното правосъдие, но и в опазването на обществения интерес. Когато една прокуратура е слаба, престъпността и корупцията стават държавна политика. Затова нашата задача днес е да утвърдим прокуратурата като независима и професионална институция, която работи в интерес на гражданите, казва в приветствието си Сарафов.

Посочва, че за организираната престъпност вече няма националност, тя има ясен и категоричен трансграничен характер. Казва, че в България през последните две години се наблюдава 300% увеличение на разследваните казуси с киберпрестъпления. Това включва:

Фишинг кампании; измами с криптовалути и инвестиционни схеми и онлайн сексуална експлоатация на непълнолетни.

Прокуратурата активно си партнира с Евроджъст, но е крайно време да създадем балканска мрежа от прокурори, специализирани в събиране на електронни доказателства, които да обменят данни, добри практики и оперативна информация в реално време.

Същевременно корупцията остава системен проблем в региона. Само със силни антикорупционни прокурорски звена, съвременно законодателство, но и с необходимата обществена подкрепа, ние можем да покажем, че борбата с корупцията е приоритет, а не гол политически лозунг.

Като положителен пример откроява,“ че българската прокуратура въведе специален електронен регистър на антикорупционните дела, достъпен за институциите и за обществото, което позволява по-добра отчетност и проследимост на процесите“.

Сарафов предлага конкретни стъпки:

✅ 1. Създаване на Постоянна балканска прокурорска платформа – с поне две срещи годишно и технически екип за поддържане на комуникацията.

✅ 2. Инициатива за обмен на опит между прокуратурите – специално в следните чувствителни сфери: корупция, трафик на хора, киберпрестъпления, опазване на околната среда.

✅ 3. Провеждане на съвместни обучения – със смесени прокурорски екипи, работещи по хипотетични, но реалистични казуси.

✅ 4. Задължителна стъпка е и съвместното изработване на конкретни предложения за осъвременяване и уеднаквяване на законодателството в страните от региона. Това считам за особено важно, вкл. и с оглед новите проявни форми на престъпна дейност и необходимостта от сътрудничество.

Финално

Гаранциите за спокойствие и успешно развитие на региона изискват силни власти и независими институции. Съдебната власт е ключов стожер на държавността навсякъде по света. Всички ние, държавните обвинители, сме естествените защитници на обществения интерес.

Прокурорът е адвокат на гражданите в защита на обществените права и сигурност. Това изисква осигуряването на трайни законови гаранции за независимост на магистратите, нещо, което нашият гост – генералният секретар на Международната асоциация на прокурорите г-н Роел Дона, най-добре познава.

На финала на своето приветствие, Сарафов изказва специални благодарности „на нашия колега юрист – министър-председателя на Република България г-н Росен Желязков, който днес с присъствието си, подчертава значимостта на Форума на балканските главни прокурори“.

В изказването си премиерът Желязков акцентира на необходимостта от ефективно правораздаване в контекста на новите киберпредизвикателства. Визирайки отменения в края на миналата година първи тур на президентските избори, той предупреди, че румънският модел е пътят, по който ще се въздейства върху политическите процеси в целия регион.