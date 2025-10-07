Галина Захарова: Няма основания за напрежение между съда и прокуратурата

Share Facebook

Според председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова няма основание да се говори за напрежение между съда и прокуратурата след двете разпореждания на съдии от върховното съдилище, с които бяха постановени откази за възобновяване на дела по искане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов заради изтеклия му манадат на поста.

Според съдиите Лада Паунова и Бисер Троянов, чието становище беше подкрепено от цялата Наказателна колегия на ВКС, след 21 юли, когато е изтекъл максималният законоводопустим шестмесечен срок да заема поста, Сарафов няма качеството на временен ръководител на държавното обвинение и затова не може да иска възобновяване на дела.

„В конкретния случай не се касае до отношения между отделните части на съдебната власт, които така или иначе са регулирани на конституционно ниво. Позицията на ВКС се изразява по конкретни правила, които стоят за разглеждане пред съда. Решението на съда под тези конкретни дела е суверенно неотменимо и трябва да бъде съобразявано“, коментира Захарова.

В своя позиция ВКП обяви, че тези решения нямат правни последици за Сарафов и прокуратурата и атакуваха ръководството наВКС, че преследва единствено политически цели и задълбочаване на нестабилността в съдебната власт.

Срещу отказа на прокуратура да спазва съдебните разпореждания се обявиха голяма част от юристие, Съюзът на съдиите, 22 адвокатски колегии от страната. С възмущение тя бе приета и от 12 разгневени дългогодишин съдии с безспорна професионална реализация.

До момента Сарафов не се е дистанцирал от позициата на ПРБ, нито е коментирал оставането си на поста, въпреки изтеклия мандат, с което показва, че зачита само прокурорската колегия, чието решение специалисти по администравно право смятат за нищожно, но не и решеинята на съда в България.