Последни новини
Home / Без категория / Говорител на районната прокуратура в София: Касационния съд се занимава със съдебен актививизъм

Говорител на районната прокуратура в София: Касационния съд се занимава със съдебен актививизъм

De Fakto 07.10.2025 Без категория Напишете коментар 81 Прегледа

Defakto.bg
„Винаги когато се хвърля кал, неизменно страните биват накаляни, а и този, който хвърля кал, цапа ръцете си.“ Така говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев коментира по БНТ спора между Върховния касационен съд и прокуратурата за легитимността на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, чийто законен шестмесечен мандат приключи в началото на август.
По рано председателят на ВКС Галина Захарова каза, че няма основания аз напрежение межуду съда и прокуратурата.
Според прокурор Николаев,  спорът е контрапродуктивен, руши доверието на гражданите в съдебната власт и пренася съдебната власт на терена на политиката, където мисли, че не ѝ мястото.
„Тук въпросът е кой може да каже тези 6 месеца откога започва да текат. Дали има ретроактивно действие или не. С други думи, кой е органът, който може да посочи легитимен ли е един друг висш държавен орган. В случая това е Висшият съдебен съвет“, каза той.
В знак на „помирение“ той обвини ВКС, че се занимава със съдебен активизъм, защото „няма повдигнат правен спор, спорът може да бъде повдигнат пред Върховния административен съд“, така както  обяви  ВКП.

About De Fakto

Проверете също

Михаил Екимджиев: Решението на САС да остави кмета на Варна за постоянно в ареста е брутална политическа саморазправа

Превърнаха съдиите в барикада срещу правото Решението на Софийския апелативен съд да остави кмета на …

Шестима съдебни помощници от ОС – Варна ще преминат обучение за подготовка като младши съдии

  Шестима съдебни помощници от Окръжен съд – Варна ще преминат подготовка в Националния институт …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване