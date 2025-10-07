Говорител на районната прокуратура в София: Касационния съд се занимава със съдебен актививизъм

„Винаги когато се хвърля кал, неизменно страните биват накаляни, а и този, който хвърля кал, цапа ръцете си.“ Така говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев коментира по БНТ спора между Върховния касационен съд и прокуратурата за легитимността на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, чийто законен шестмесечен мандат приключи в началото на август.

По рано председателят на ВКС Галина Захарова каза, че няма основания аз напрежение межуду съда и прокуратурата.

Според прокурор Николаев, спорът е контрапродуктивен, руши доверието на гражданите в съдебната власт и пренася съдебната власт на терена на политиката, където мисли, че не ѝ мястото.

„Тук въпросът е кой може да каже тези 6 месеца откога започва да текат. Дали има ретроактивно действие или не. С други думи, кой е органът, който може да посочи легитимен ли е един друг висш държавен орган. В случая това е Висшият съдебен съвет“, каза той.

В знак на „помирение“ той обвини ВКС, че се занимава със съдебен активизъм, защото „няма повдигнат правен спор, спорът може да бъде повдигнат пред Върховния административен съд“, така както обяви ВКП.