Покойният председател на ВКС и КС Румен Янков: Мандатът е гаранция срещу самолюбивия интерес на човека с власт

През ноември 2024 година Cъюзът нa cъдиитe пyблиĸyвa нa cтpaницaтa cи чacт oт cтaнoвищeтo нa пoĸoйния cъдия Pyмeн Янĸoв, бивш пpeдceдaтeл нa BKC и нa Koнcтитyциoнния cъд.

Препубликуваме текста, който ДеФакто публикува тогава.

След днешното заседание на Съдийската колегия, той си остава повече от актуален.

Показателно е, че двадесет години по-късно мнението на покойния съдия сякаш е написано „тия дни“.