Превъртане: Членове от Съдийската колегия поискаха Чолаков за и.ф. шеф на ВАС, досущ като прокурорската Сарафов

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Колегията пита кой е съгласен да оглави временно Върховния административен съд

След близо пет часа часа изнурителни дискусии, Съдийската колегия на ВСС с 5 гласа „за“ и 4 против реши да изпрати запитване до Пленума на ВАС запитване дали съдиите са съгласни временно да оглавят съда на мястото на съдия Георги Чолаков.

Въпросите ще бъдат поставни по старшинство като най-отпред стой зам. председателят на ВАС Мариника Чернева. В три дневен срок съдите трябва дадат отговор.

Против гласуваха представляващия ВСС Боян Магдалинчев, Даниела Марчева, Драгомир Кояджиков и Боян Новански.

С допълнително гласуване бе отхвърлено предложението на Атанаска Дишева да се даде срок до края на днешния ден за реакция от страна на сегашните заместник-председатели на съда. Според нея те със сигурност са мислили по въпроса, но мнозинството гласува срок от 3 работни дни, в които да се получат становищата за съгласие. Любипитно е дали Лозан Панов, бивш председатела на ВКС, сега съдия във ВАС, би отказал да оглави съда, когато му дойде реда за препитване. Докато чакат решението на административните съдии, съдебните кадровици ще искат от депутатите да направят автентично тълкуване на текста от Закона за съдебната власт, с който в началото на годината беше въведено 6-месечното ограничение за поста „временно изпълняващ функциите главен прокурор и председатели на двете върховни съдилища“. По въпроса гласуването мина с 6 на 3 гласа. Сред гласувалите „против“ беше и Галина Захарова, според която законът е ясен и няма съмнение, че Съдийската колегия трябва за избере нов временно изпълняващ функциите председател на ВАС.

През юли Съдийската колеги, за разлика от Прокурорската, прие, че промените в закона важат за Георги Чолаков, а процедурата е на етап избор на нов временен ръководител на ВАС. Ситуацията обаче се превъртя.

В момента законът забранява Висшият съдебен съвет да избере титулярни главен прокурор и шеф на ВАС, тъй като самият съвет е с изтекъл мандат от октомври 2022 г.

Здравите сили са положило сериозни усилия освен Сарафов и Чолаков да задържи поста и да управлява ВАС, независимо, че още ноември 2024 изтече 7 – годишния му мандат, а на 21 юли т.г. и допълнителния 6-месечен срок, даден му от закона.

Дo пoднoвявaнe нa тeмaтa ce cтигнa cлeд oтĸaзa нa Πлeнyмa нa ВАС e oт 25 ceптeмвpи дa oпpeдили ĸoй дa бъдe и. ф. шeф нa BAC, c apгyмeнтa, чe нямaт тaĸoвa пpaвoмoщиe пo зaĸoн. Bъpxoвнитe cъдии oтбeлязaxa, чe BCC e ĸoмпeтeнтeн дa пocoчи ĸoй дa e и.ф. пpeдceдaтeл нa BAC

Заседанието

Даниела Марчева, най-напред изложи разсъждения, свързани с решеието на СЕС от 30 април т.г Според него органи кадруването от съдебин органи извън мандат застрашават независимостта на съдебната власт.

Според Марчева обаче, това решение не се отнася до ВСС и той може да посочи и.ф. предсадател на ВАС, което не беше спорно днес, но подсказа подготовка за смяна посоката от СК.

Нещо повече решението на КС, дало предимство на несменяемоста пред мандатността, било задължително и за СЕС. Категорична бе, че решението на СЕС не се отнася за правомощията на ВСС, който от 2 октомври 2022 г. е извън мандат.

След нея Кояджиков също подготвен, се върна назад във времето, когато на 12 ноември 2024 . г. Съдийската колегия е определила Георги Чолаков за и.ф. ръководетел „до встъпване в длъжност на нов председател“ . Това решение не било обжалвано и предствалява стабилен администратевн акт, отбеляда Кояджиков, по чието предолежение Чолаков бе назначен спорно за и.ф. и продължи 7-годишния си манда, въпреки решение на КС, че „тримата големи“ не могат и ден след мандатите си да остават на поста.

Междувременно се появила разпоредбата чл. 173 ал 15 , която след изтичане на 6-месечния срок не позволява на Чолаков да бъде избран за втори път, каза Кояджиков. И той предложи да се пита НС дали новата разпоредба действа върху „заварения случай“, при положение, че няма изрична разпоредба за обратно действие – съображението му покри изцяло становището на прокурорската колегия за Сарафов.

Нещо повече той каза, че според него няма пречка

Чолаков да бъде определен отново за и.ф. председател на на ВАС

– не бил загубил доверие на колегията и няма причина да се открива ново администартивно производсто за и. ф. председател на съда .

Председателят на ВКС Галина Захарова определено бе изненадана от хода на изказванията. Тя напомни, че през юли заседание на колегията

Кояджиков е докладвал обратното

– да се приложи новата разпоредба и КАК не е имала никакви възражения.

Тогава по каква причина е внесена точка с различно съдържание, попита тя.

Захарова не прие мнението на Кояджиков за мероданво и предложи да се изпрати питане до съдиите от ВАС.

Марчева, която очевидно бе подготвена за дебата, се вклини отново и пространно изложи съображения срещу новата нормата.

Едно от тях беше шампионско – парламентът не бил приел разпоредба, която предвиждала Чолаков да не бъде освобождаван след 6 месеца, и по тази причина не бивало да се прилага приетата норма на чл.173 ал 15 от ЗСВ, която гласи обратното.

Самият текст е безпротиворечив:

„Πpи пpeдcpoчнo пpeĸpaтявaнe или изтичaнe нa мaндaтa нa глaвния пpoĸypop, пpeдceдaтeля нa Bъpxoвния ĸacaциoнeн cъд или пpeдceдaтeля нa Bъpxoвния aдминиcтpaтивeн cъд ce oпpeдeля вpeмeннo изпълнявaщ cъoтвeтнитe фyнĸции, пpи cпaзвaнe нa cлeднoтo ycлoвиe: eднo и cъщo лицe нямa пpaвo дa изпълнявa cъoтвeтнитe фyнĸции зa cpoĸ, пo-дълъг oт 6 мeceцa, бeз знaчeниe дaли e имaлo пpeĸъcвaния в изпълнeниeтo нa фyнĸциитe“.

Олга Керелска определи изказванията на Марчева и Коджиков като некоректин.

Аз действиетлон не мога да разбера какво си говори тука?! Съдийската колегия по закон е компетента да реши въпроса дали е приложи разподебата на чл.173 от ЗСВ. Сега имаме в производство по избор на и.ф. от ВАС, а не да връщаме дебата в начална фаза, отбеляза тя.

Да обсъждаме допустимостта на чл. 173 ал 15 от ЗСВ е недопустивмо.

Намирам за извращаване на фактите, които ние сами сме създали, от това, което чувам сега, възмути се Керелска .

Жалко колеги, че с това обсъждане, не можахме да отговорим на надеждите на обществото, че Съдийската колегия е способна да наприви тълкуване в съответстиве с духа и смисъла на закона, каза Атанаска Дишева.

Тя също отбеляза, че решението на Софиската колегия юли е било безспорно – че разпоредбата е приложива.

Изявленията на двамата колеги ясно следва логиката на членовете на Прокурорската колегия, изтъкна тя.

Чолаков изобщо не е въпрос, който подлежи на обсъждане, каза Дишена и напомни, на Кояджиков, че качествата Чолаков нямат нищо общо с обсъжданата процедура. Отбеляза също, че смисълът на промяната не се нуждае от тълакване, защото депутатите бяха ясни в намеренията ис – да се ограничи времето, в което Сарафов може да изпълнява длъжността главен прокурор, която заемаше вече година и половина преди това.

Аз не мисля, че трябва да предлагаме Чолаков за нов в и.ф. – норма а е ясна , заключи Дишева.

Цветинка Пашкунова също подкркепи приложението на новата разпоредба.

„Поддържам становището, че разпоредбата трябва да бъде приложена и нека се върнем към нашите задължения каза тя.

Самият ВАС е приел, че ние сме компетенти да определи и.ф. предсател на ВАС, каза тя.

На финала усмихнати бяха Боян Магдалинчев и Драгомир Кояджиков – знаят, че Народното събрание може да бави процедурата по тълкуване толкова време колкото е удобно на Георги Чолаков (и не само) да остане на върха на ВАС.

След като отдавна е изтекъл 7-годишния му мандат и независимо, че Конституцита не позволява втори мандат на поста, той безпроблемно може да го изкара с подкрепата на управляващите.

Не се очакват масови откази от съдиите във ВАС, защото в един момент рулетката все пак ще стигне до бившия председател на ВКС Лозан Панов и той като съдия във ВАС може да даде съгласие за заемане поста – добър юрист, бил е на върха на съдебната система, недолюбван от властта.

Това би разбило много надежди за утвържадаване на статуквото, но едва ли ще бъде допуснато чужди да оглавяват нашето съдилище.