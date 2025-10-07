САС остави за постоянно в ареста служителите на ДАИ, поискали подкуп от от екипа на Роби Уилямс

Софийският апелативен съд потвърди постоянния арест на двамата служители на „Автомобилна администрация“, поискали подкуп от екипа, превозващ техника за концерта на Роби Уилямс в София.
Според магистратите, чието решението е окончателно, от събраните по делото доказателства става ясно, че Борис Борисов и Георги Георгиев са извършили престъпленията, за които са обвинени.
В мотивите си апелативните съдии записаха, че двамата са били упорити в действията си, което се разбира от факта, че са използвали Google преводач на телефоните си, за да се разберат с шофьорите.
В съдебната зала стана ясно, че един от шофьорите е записал на телефона си как му е поискан подкуп.
Двамата служители на Изпълнителната агенция Автомобилна администрация бяха арестувани в края на септември. Те са спрели четири камиона, превозващи техника за концерта на музикалната звезда в София и поискали от шофьорите 500 евро.
При обиск в домовете им бяха открити 43 000 евро и 5000 лв.
Министърът на транспорта обяви още в същия ден, че служителите, поискали подкупа, са уволнени.
На следващия ден те бяха оставени в ареста с решение на Софийския градски съд.