Кандидат за административен ръководител в Русе уличи Кояджиков в лобиране за съдийски шефове и му поиска отвод

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи процедурата за избор на административен ръководител – председател на Административен съд – Русе за събиране на допълнителна информация.
Причината бе заявление на кандидата за поста Ивайло Йосифов, зам. председател на съда, в което той поиска отвод на Драгомир Кояджиков от Съдийската колегия на ВСС при избора на председател на Администартивния съд в Русе.
Той уличи Кояджиков в упражняване на недопустимо влияние при избори на съдийски шефове и поиска публично изслушване пред камери.
Председателят на ВКС Галина Захарова посочи, че по случая е поискала информация от СГП, която още не е дадена.
Кояджиков отрече да е замесен в лобиране и отказа да си направи отовод..
Решението бе отложено до получаване на данни от СГП.
На вчерашното заседание на Съдийската колегия Драгомир Кояджиков се отказа от позицията си преди три месеца, според която Георги Чолаков не може да бъде преизбран за и.ф. шеф на ВАС, защото е изтекъл 6-месечния срок за това. Според новите си виждания Кояджиков предложи Чолаков да бъде избран отново за временен председател на ВАС, защото законът не бил ясен.
Галина Захарова не прие мнението му за меродовно, а членове на съвета обявиха за подигравка преиначаването на фактите по този избор.
Последно СК реши да пита индивидуално 100 – те съдии на ВАС дали сред тях има има желаещи да оглавят съда. Докато колегията чака отговорите пък колеигията пък ще иска автентично тълкуване от НС на разпоредбата в закона (чл.173, ал 15 от ЗСВ), която забранява повторен избор за временни ръководители на председателите на върховнете съдилища и главния прокурор, когато е изтекъл кратскосрочния 6-месечен мандат.
Вчера колегията с 5 гласа „за“ и 4 гласа „против“ не постигна мнозинство за избор на Здравка Дечева-Запрянова – и. ф. „административен ръководител“ на Районен съд – Кърджали, за втори мандат председател на поста.