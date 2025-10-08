Кандидат за административен ръководител в Русе уличи Кояджиков в лобиране за съдийски шефове и му поиска отвод

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи процедурата за избор на административен ръководител – председател на Административен съд – Русе за събиране на допълнителна информация.

Причината бе заявление на кандидата за поста Ивайло Йосифов, зам. председател на съда, в което той поиска отвод на Драгомир Кояджиков от Съдийската колегия на ВСС при избора на председател на Администартивния съд в Русе.

Той уличи Кояджиков в упражняване на недопустимо влияние при избори на съдийски шефове и поиска публично изслушване пред камери.

Председателят на ВКС Галина Захарова посочи, че по случая е поискала информация от СГП, която още не е дадена.

Кояджиков отрече да е замесен в лобиране и отказа да си направи отовод..