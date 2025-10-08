Последни новини
Home / Законът / Кандидат за административен ръководител в Русе уличи Кояджиков в лобиране за съдийски шефове и му поиска отвод

Кандидат за административен ръководител в Русе уличи Кояджиков в лобиране за съдийски шефове и му поиска отвод

De Fakto 08.10.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 946 Прегледа

Defakto.bg

About De Fakto

Проверете също

СРП внесе обвинител акт в съда срещу 31-годишния учител за сексуална връзка с ученичка под 14 години

Софийската районна прокуратура съобщи, че е внесла обвинителен акт в съда срещу 31 – годишният …

Реалистично за „текстчето“ в закона, което „излишно“ тормози властта на Сарафов и другите и. ф.- та

Ако управляващите искат  Сарафов за главен прокурор , той ще бъде , ако не искат  …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване