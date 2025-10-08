Правосъдният министър свиква пленума на ВСС за временните пълномощия на и.ф. Сарафов и и.ф. Чолаков

Share Facebook

Министърът на правосъдието Георги Георгиев обяви, че свиква следващия четвъртък Пленума на Висшия съдебен съвет.

На заседанието ще бъде включена точката за предложението за тълкуване от Народното събрание на спорните текстове от Закона за съдебната власт, свързани с мандатите на изпълняващите функциите главен прокурор и председателите на върховните съдилища – административен и касационен.

„В следващото заседание, което свиквам идния четвъртък, включвам точката за предложението, което бе направено – за тълкуване от Народното събрание на спорните текстове от Закона за съдебната власт. Той ще даде възможност на кадровиците да вземат решение по този въпрос двете колегии заедно в рамките на форума, така че съдействие от моя страна имат веднага„, коментира Георги Георгиев.

Като правосъден министър той е критикуван от опозицията (и не само), че не взима отношение по разрастващия се скандал за правомощията на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор, които изтекоха на 21 юли т.г.

На вчерашното заседание на Съдийската колегия бе решено да се питат инидивидуално съдийте от ВАС дали биха оглавили временно председтаелството на Върховиня административен съд на мястото на Георги Чолаков. Съдиите от своя страна могат да поискат от НС автентично тълкуване на чл. 173 ал 15 от ЗСВ дали в него пише това, което пише, а именно: след изтичена на 6-месечен срок, временният мандат на Сарафов и Чолаков не може да бъде подновяван.

Докато текат процедурите по тълкуванията и. ф. Чолаков остава начело на ВАС – при изтекъл 7-годишен мандат и още над половина година отгоре. Най- важно е, че не се знае докога ще продължава това. Въпреки решението на КС (№ 4 от 2005 г.), според което след 7 – годишното управление, „тримата големи“ нямат право да се заседяват и един ден повече на постовете.

Всичко това се случва след решението на ВКС, че Сарафов не може валидно да сезира съда, защото е с прекратени правомощия след 21 юли 2025 година, когато му е изтекъл 6-месечния мандат.

Закон за съдебната власт:

(15) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2025 г., в сила от 21.01.2025 г.) При предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите.

Георги Георгиев, като депутат от ГЕРБ, е подкрепил без възражения текста на закона, а сега като министър, оказва спешно съдействие за тълкуване на ясната разпоредба, но „неясна“ за някои, казват, душеприказчици на властта.

Това може да бъде измислено само от юристи, на обикновен човек няма да мине през ума подобно извращаване на закона, коментира пред ДеФакто бивш конституционен съдия.