Разправа или какво: БХК и още 5 НПО са изключени от участие в гражданската комисия на НС за „задължения към държавата“

08.10.2025

Адв. Адела Качаунова, съпредседател на БХК
Росица Кирова, Герб, председател на Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество в парламента

Българският хелзинкски комитет и още пет граждански организации са изключени на произволно основание от Обществения съвет към Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество в парламента. Претекстът е  за „задължения към държавата“, включително такива от 6 стотинки –  това се разбира писмо на БХК  до предсателя на Народното  събрание Наталия Киселова.

Нито закон, нито правилник позволяват подобна мярка или предвиждат такива задължения  като условие за участие в съвета, е посочено в него.
Това неподлежащо на контрол политическо решение за заглушаване на критичните гласове саботира ефективния граждански контрол и сътрудничеството с гражданския сектор.
БХК няма към настоящия момент задължения към държавата. Но явно има едно непростимо „прегрешение“ — това че защитава човешките права в България вече 33 години.  Настояваме парламентът да предприемете мерки за незабавна отмяна на това решение и да гарантира, че Общественият съвет ще остане независим, плуралистичен и представителен орган.

Председател на комисията е  Росица Кирова от ГЕРБ е уведомила  гражданските  организации за изключването им  заради  „задължения към държавата“.

Решението е взето без нито един гласа „За“ с мнозинство от гласували „въздържал се“.

Пълният текст на писмото:

 

До Наталия Киселова,
Председател на 51-ото Народно събрание

До парламентарните групи в 51-ото Народно събрание

ОТКРИТО ПИСМО

 

Уважаема госпожо Председател,
Уважаеми госпожи и господа Народни представители,

 

На 29 септември 2025 г. Българският хелзинкски комитет беше уведомен с писмо от председателката на Комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество Росица Кирова, че организацията е изключена от състава на Обществения съвет към Комисията, с мотиви за „задължения към държавата“.
Налага се категорично да заявим следното:

БХК няма задължения към Националната агенция за приходите. Това може да бъде удостоверено по всяко време със служебна справка от НАП.

Дори да са съществували временни задължения към момента на извършената справка на 18 август, изключването на организации от участие в

Обществения съвет не е предвидено в нито един нормативен акт и представлява непропорционална и произволна мярка, предприета при това без никаква предварителна комуникация с  изключените организации.

Правилата за избор на членове на Обществения съвет предвиждат други условия за допустимост. Служебната справка от НАП е само изискуем  документ, но не е условие за участие.

Видимо от обсъжданията в Комисия на 18 септември народните представители също са имали колебание как да подходят, тъй като нито Правилата за избор на Обществения съвет, нито друг акт предвиждат това. Задълженията на шестте недопуснати организации до Обществения съвет са в минимален размер, най-ниският от   които е 6 стотинки.

Никой не е уведомил БХК за евентуално задължение, нито ни е предоставена възможност да реагираме.

От стенограмата на заседанието на Комисията от 18 септември е видно, че решението за изключване е взето без нито един глас „за“ подобна мярка, с мнозинство от гласували „въздържал се“.

Въпреки това шест неправителствени организации – сред които и БХК – са отстранени от участие в Обществения съвет. Това е правно нелегитимно и политически недопустимо.

 

Уважаема госпожо Председател,

Уважаеми народни представители,

 

Изключването на организации от Обществения съвет не е правен, а политически  акт на заглушаване на граждански организации и ограничаване на критичния дебат. Това нарушава принципите на правовата държава и демократичното участие.  Настояваме да предприемете мерки за незабавна отмяна на това решение като гарантирате, че Общественият съвет остава независим, плуралистичен и представителен орган.

 

С уважение,
адв. Адела Качаунова
Съпредседател

About De Fakto

