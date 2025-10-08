Реалистично за „текстчето“ в закона, което „излишно“ тормози властта на Сарафов и другите и. ф.- та

А то си е написано: „Πpи пpeдcpoчнo пpeĸpaтявaнe или изтичaнe нa мaндaтa нa глaвния пpoĸypop, пpeдceдaтeля нa Bъpxoвния ĸacaциoнeн cъд или пpeдceдaтeля нa Bъpxoвния aдминиcтpaтивeн cъд ce oпpeдeля вpeмeннo изпълнявaщ cъoтвeтнитe фyнĸции, пpи cпaзвaнe нa cлeднoтo ycлoвиe: eднo и cъщo лицe нямa пpaвo дa изпълнявa cъoтвeтнитe фyнĸции зa cpoĸ, пo-дълъг oт 6 мeceцa, бeз знaчeниe дaли e имaлo пpeĸъcвaния в изпълнeниeтo нa фyнĸциитe“.

Въпреки мотивите на закона и изказванията на депутати при гласуването на закона, от които се разбра и волята на НС, че и.ф- главният прокурор, Сарафов и председателят на ВАС и.ф. Георги Чолаков, не могат да остават на постовете след изтичане на временните им мандати, винаги изникват важни спецове, които убеждават, че онова, което е написано, не е написано.

Коментърт е след вчерашното обсъждане в Съдийската колегия (7 октомври), която не можа да потвърди позицията си от лятото, че разпоредбата на чл. 173 ал 15 е приложима за случая „Чолаков“ и той не може повторно да бъде назначен за и. ф. е на ВАС. Дискусията вчера се проведе гърбом на ключовото произнасяне на ВКС, че Сарафов вече не е и. ф., защото е с изтекъл мандат.

Ако управляващите искат Сарафов за главен прокурор , той ще бъде , ако не искат да бъде запазен – няма да бъде. Това казва в коментар старши правния съветник на АКФ Андрей Янкуров, който със сарказъм отбелязва, че правото не може да се пречка на желанията на властта.

Ясно ли било текстчето от Закона за съдебната власт за и.ф.-тата, не било ли ясно, имало ли ретроактивно действие, нямало ли, ама трябвало ли нещо да се пише изрично в преходните и заключителни разпоредби за заварените случаи, не трябвало ли, точката и запетаята на правилните места ли били…

Изначално влизането в този дебат с правни аргументи и контрааргументи е абсурдно, защото

ситуацията с и.ф.-тата няма нищо общо с правото.

Това не е юридически въпрос и проблем на закона, за да се дискутира по него с правни аргументи. Ако законът беше написан по друг начин, друг кусур щеше да му се намери. И пак точно толкова безсмислено да се нищят точки, запетаи и алинеи.

Ако упражняващите реалната власт в правосъдието бяха поискали Сарафов да не е главен прокурор, той нямаше да бъде. Щом искат да бъде, ще бъде.

Съжалявам за институционално разсъждаващите, но това е реалността.

И законът няма абсолютно никакво значение – или действащият ще се извърти по удобния за едната или другата теза начин, или пък, ако толкова това би изглеждало премного зле, ще се напише друг закон.

Ама наистина ли някой вярва, че ако това текстче било написано еди как си, сега Сарафов нямало да бъде и.ф.? Ако в как е написано текстчето беше проблемът, досега да е поправено в рамките на три дни с комисии, първи и втори четения в зала и прочее, за да се постигне желаният резултат. Но желаният резултат към момента явно е Сарафов да си остане.

Ако това се промени, и уж проблемният сега закон или набързо ще се промени, или ще се изтълкува по друг начин. И готово.

Само си спомнете Гешев. Две години пълен съпорт (по оная „паметна бележка“, която Гешев не си причини тогава) след всичките му изцепки –

нахлуване в президентство, покриване на джуджета, политически изявления през ден, двойни стандарти – съответно две подробно мотивирани искания на двама правосъдни министри за предсрочното му освобождаване с детайлно разписани основания.

ВСС – нищо.

След това сваляне на политическия съпорт – ВСС сам излетя като ужилен да търси основание да го уволни и си го намери в някаква изпусната смешновата реплика за „политическия боклук“.

Че оставете това, ами и със закон намалиха изискуемото мнозинство във ВСС за предсрочно освобождаване от поста на главния прокурор

при висяща такава процедура!

Без никакви мотиви какво извънредно нещо налага такава промяна.

Нямаше тогава коментари това сега заварен случай ли е. Че и КС не видя никакъв проблем после.

Когато се решава голям политически проблем, какъвто е кой ще държи юздите на концентриралата цялата власт за разследването и обвинението институция, законът в управляваната ни през извънзаконови механизми държава няма и не може да има никакво значение. (Фейсбук)