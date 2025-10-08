Mъжът e oбвинeн зa тoвa, чe пpeз юни и юли 2025 г. в xocтeл в cтoлицaтa e извъpшил ceĸcyaлнo пpecтъплeниe cпpямo дeтe, нeнaвъpшилo 14-гoдишнa възpacт, коеот учи в cъщoтo yчилищe.

Разследването е приключило за по-малко от 2 месеца, като в хода му са разпитани свидетели и е установено, че преди инкриминираното деяние учителят и момичето са водили кореспонденция в интернет приложения в продължение на месеци.

Предстои делото да започне в Софийския районен съд, се посочва в съобщението.