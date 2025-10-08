Заключителен документ на участниците в Четвъртия форум на главните прокурори на Балканските държави

Участниците в Четвъртия форум на главните прокурори на Балканските държави, проведен в София, се обединиха около следните приоритети:

Да се създаде Постоянна балканска прокурорска платформа – с поне две срещи годишно;

Балканските държави да укрепят средствата си за съдебно сътрудничество, при възможност да сключат споразумения с Евроджъст и Европейската прокуратура за по-ефективно взаимодействие в борбата с трансграничната престъпност;

Обмяна на опит между прокуратурите в чувствителни сфери като трафик на хора, корупция, киберпрестъпления, опазване на околната среда и др.;

Провеждане на обучения със смесени прокурорски екипи по актуални казуси;

Ефективно сътрудничество в борбата с нелегалната миграция, организираната престъпност, злоупотребите с криптовалути;

Осъвременяване и синхронизиране на законодателството в страните от региона с оглед новите съвременни форми на престъпна дейност;

Споделяне на информация в реално време, съвместни разследвания и правна помощ за осигуряване на сигурност, стабилност и справедливост на Балканите, за доверие между партньорските служби и независими съдебни системи.

В работата на Четвъртия форум на главните прокурори от страните от Балканите участваха и.ф. главен прокурор на България Борислав Сарафов, главният прокурор на Турция Мухсин Шентюрк, главният прокурор на Словения Катарина Бергант, главният прокурор на Албания Олсиан Чела, и.ф. главен прокурор на Косово Бесим Келменди. Във форума се включиха и делегации от върховни прокурори от Румъния, Сърбия и Черна гора.

От Брюксел в работата на форума с видеоприветствие се включи и Майкъл Макграт, еврокомисар по демокрация, правосъдие, върховенство на закона и защита на потребителите.

Сред гостите на събитието бяха президентът на Евроджъст Михаел Шмид, Роел Дона, генерален секретар на Международната асоциация на прокурорите, министър-председателят на България Росен Желязков, министърът на правосъдието Георги Георгиев, представители на ВСС, ръководствата на Асоциацията на прокурорите в България, Камарата на следователите в България и др.