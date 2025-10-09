Мариника Чернева, зам. шеф на ВАС, е съгласна да стане и.ф. председател на мястото на Георги Чолаков

Заместник-председателят на Върховния административен съд Мариника Чернева е дала съгласие да бъде определена за изпълняващ функциите председател на съда през следващата половин година и то вече е изпратено на Висшия съдебен съвет, съобщи БНР.

Предстои Съдийската колегия да вземе решение, с което да освободи от поста настоящия временен ръководител на ВАС Георги Чолаков и да назначи Чернева.

До промяната се стигна след промените в Закона за съдебната власт, влезли в сила на 21 януари. Един от текстовете въведе шестмесечно ограничение за заемане поста „изпълняващ функциите“ – главен прокурор и председатели на двете върховни съдилища.

През юли Съдийската колегия реши, че текстът на чл. 173 ал. 15 от ЗСВ се отнася до Чолаков, за разлика от Прокурорската колегия, според която не засяга Борислав Сарафов, изпълняващ функциите главен прокурор още от юни 2023 година, и той остана на поста си.

Въпреки, че ВКС обяви, че той е загубил функции като и.ф. главен прокурор след 21 юли, той отказа да признае решението на върховните съдии и упорито стои на поста, без да се вълнува от обществените протести. Очевидно е, че властта го подкрепя, но това не заличава безпрецедентното нарушеине на закона от магистрат, седнал в стола на главния прокурор на държавата, както и на управляващите, поощряващи това.

Спорове в Съдийската колегия възникнаха във вторник, 7 октомври, когато Драгомир Кояджиков превъртя позицията от юли месец и предложи настоящия и. ф председател на ВАС Георги Чолаков да бъде назначен за втори път за и.ф. шеф на съда, който също като Сарафов след 21 юли е загубил функциите сена и.ф. председател.

Министрът на правосъдието межудвремнно обяви, че свиква пленум Пленума на ВСС по евентуалното искането за тъкуване от НС на разпоредбата, която забранява и на двамата да заемат повторно постовете след като е изтекъл 6-месечния им мандат.

Не е ясно кому е нужно автентично тълкуване от НС на ясен и безпротиворечив текст, вече тълкуван инциденто от ВКС, който гласи, че „при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите“.

Отговор на баталиитие около „текстчето “ чл.173 ал 15 от съдебния закон по своебразен начин даде Андрей Янкулов :

Ако управляващите искат Сарафов за главен прокурор , той ще бъде , ако не искат – няма да бъде.

Същото важи и за Чолаков, ако Чернева не бъде назначена, той ще продължава да оглавява съда над половин година след изтеклия му 7-годишен мандат и въпреки решение на КС, че тримата големи не могат да остават на постовете си нито ден след изтичането на мандатите им.

Толкоз за правовата ни държавица и правосъзнанието на управленците ни.