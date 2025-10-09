МП пусна 10 затворници да участват в сметосъбирането, бивши депутати подкрепят кмета в битката му с мафията

Последни новини
Бившата  депутатка Татяна Дончева и служебният правосъден министър Крум Зарков  подкрепят  столичния кмет за изчистване на мутрите от  боклука 

 

 От днес 10 лишени от свобода от Затворническо общежитие от открит тип „Казичене“ към затвора – София са на терен в район „Красно село“ и помагат за разчистването на натрупаните едрогабаритни отпадъци, съобщи МП.   Организацията по включването на затворниците е направена по разпореждане на министъра на правосъдието Георги Георгиев, след получено писмо от районния кмет Цвета Николаева.

Въпреки че са на лек режим и имат право да излизат да работят на външни обекти без охрана, за лишените от свобода е подсигурена охрана, каза днес Замфир Драганов, началник на общежитието в Казичене.  Той поясни още, че на терен са и  служители от надзорно-охранителния състав на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

Лишени от свобода ще помагат и в жк. „Люлин“. По думите на началника на общежитието, заповедта за отдаване на труд е до края на годината, но те са на разположение на Общината, докато е необходима помощ.

Договорът за почистване на столицата  е изтекъл, а нов не е сключен, защото има само един кандидат, и той иска прекомерно висока цена.   Общината извозва боклука сама, но не успява навсякъде.

Много  доброволци се организираха сами и участват в събирането ,   „за да не си въобразява мафията,  че някой може да контролира живота им.

За преодоляване на кризата се включиха районни кметове и  общини от страната

Най-големият ни проблем днес е да отстраним определени  хора от боклука, от водата, от тока — от всичко, от което зависи животът ни, заяви Татяна Дончева в разговор с Явор Дачков.

Аз не съм гласувала за Васил Терзиев, обаче съм готова да му помогна с всичко в името на това да бъдат изчистени мутрите от тази работа, коментира Татяна Дончева, бивш депутат от левицата,  сега адвокат.

Кметът  Терзиев може да не ви е симпатичен,  но Таки ни е още по-несимпатичен, а той иска да му плащаме двойно и тройно.

Така че, моля ви се, вземете се в ръце„, обърна се  тя  към управляващите.

„Има кога да обяснявате “ колко не става“ Терзиев, но самият факт, че е готов да се опълчи — и не е без риск — за мен е позитив,  добави тя.

„Не живея в засегнатите от кризата с боклука райони, но ще се включа във всяка гражданска организация за преодоляването й в Красно село, Люлин или където и да било. Защото живея в засегнатата държава, в която мафията се опитва да контролира от кофите за смет до Висшия съдебен съвет“, заяви бившият правосъден министър  Крум Зарков.  Това не се търпи, добави той.

