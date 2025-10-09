Правната комисия прие проект на ИТН за ново престъпление и затвор за разпространение на информация от личния живот

Defakto.bg
С 14 гласа „за“, 4 „против“ и 1 „въздържал“ се Комисията по конституционни и правни въпроси прие предложените от ИТН промени в Наказателния кодекс, съобщи БНР.
Те предвиждат затвор до 6 години и глоби, които започват от 2000 до 8000 лв. за всеки, който чрез медии, електронни информационни системи или по друг начин разпространява информация за личния живот на друго лице, като това включва данни за личните, интимните и семейните отношения или здравословното състояние. Предвижда се използването на специални разузнавателни средства при разследване на деянието.
Текстът предвижда в НК да се създаде нов чл. 148б в раздела „Обида и клевета“, който вече да се нарича „Обида и клевета. Престъпления против личния живот“, гласи:
„Чл. 148б, ал. 1 Който чрез печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин разпространява материален или друг носител, съдържащ информация за личния живот на другиго без негово съгласие, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от две хиляди лева до пет хиляди лева.
ал. 2 Под информация за личния живот по смисъла на ал. 1 се разбира данни за личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице.
ал. 3 Когато от деянието по ал. 1 са настъпили тежки последици или представлява особено тежък случай, наказанието е лишаване от свобода от 2 до 6 години и глоба от три хиляди до осем хиляди лева.“
Извънредното заседание на Правната комисия беше свикано само два дни след внасяне на проектозакона.
Това ново престъпление се прелага да е от общ характер, т.е. да не се преследва като обидата и клеветата по тъжба на пострадалия, а от прокуратурата.
Според опозицията предложението е противоконституционно и отваря вратата за цензура.
Заради бързината по разглеждането на законопроекта по него няма становища, а в НС не успяха да пристигнат представители на прокуратурата и съда.
За промените гласуваха управляващите, „ДПС Ново начало“ и „Възраждане“, съобщи „Сега“.
Специалисти по наказателно право изтъкват, че никъде в ЕС не съществува подобен състав на престъпление, „Лекс.бг“. Такава разпоредба нямат място в НК. За разлика от клеветата, при която се разпространява неистина, в новата разпоредба се визира разгласяване на истинско обстоятелство без съгласие.Въздигането на подобно деяние в тежко престъпление, за което може да се използват специални разузнавателни средства и задължително се носи наказателна отговорност (не може да се приложи чл.78а НК), го превръща в инструмент за репресии и следене.Друг съществен проблем е, че разпоредбата по никакъв начин не разграничава публичните фигури, например политиците, от останалите граждани. Тя криминализира разгласяването на лична информация без съгласие, без да отчита обществения интерес да се знае например, че кандидатът за премиер страда от деменция или има близки лични отношения с даден човек, включително и интимни, тъй като това може да повлияе на решенията му.На тази плоскост – липсата на баланс на двете конкуриращи се права – на личен живот и на информация, предлаганият текст е и противоконституционен, изтъкват специалисти и изразяват надежда, че депутатите ще се откажат от него и той никога няма да стане действащо право.
На отпора на опозицията, Николета Кузманова от ИТН, един от вносителите на законопроекта, защити проекта пред комисията.
„Не съм съгласна с опита да се наложи тезата, че предложеният текст е противоконституционен. В мотивите сме разграничили ясно, че правото на чест и достойнство е самостоятелно, а това на личен живот е друго. Действащата ни уредба в НК е относно засягането на честа и достойнството, а сега предлагаме защита на правото на личен живот“, каза тя.
„Нашето предложение обхваща строго личната сфера. Например, не това, че аз съм омъжена, а това, какви са отношенията с моя съпруг“, каза тя. Даде пример с човек, диагностициран с онкологично заболяване, който е решил да не съобщава това на близките му, но някой публикува епикризата му.
Цензура! Да започват да строят нови затвори – наличните няма да стигнат
Законопроектът предизвика остро отрицание в социалните мрежи и бе определено като абсолютна диктатура.
“ Явно някой от управляващите се страхува, че за него има нелицеприятни неща и бяга пред вятъра, за да не станат обществено достояние. Обществото трябва да знае, ако хора на високи постове в държавата са неморални, а в същото време дават акъл на всички какво е морал и закон.
“ Добре е следващия път ИТН да ползват правна помощ“, коментира адв. Адела Качаунова, ръководител на правната дирекция на БХК.
Поясни, че правото на личен живот е всеобвхатно, то може да означава много и различни неща. Правото на изразяване, което включва правото да се разпространява и получава информация, е друго основно право, защитено както от Конституцията, така и от редица международноправни актове.
Обществото има право да знае, а журналистите имат право да разпространяват информация за хора, които са в управлението, за политици, за кандидати за публични длъжности и т.н. Списъкът не е изчерпателен – всичко зависи от конкретните обстоятелства.
Така обществото има право да знае Бойко Борисов с кого живее на семейни начала – т.е. информация за интимния му живот. Има право да знае Делян Пеевски с кого си общува, с кого има деца или с кого има стопански отношения. Има право да знае здравословното състояние на хора, които го управляват и представляват или имат претенции за това. И този списък не е изчерпателен, а само илюстративен.
Ако подобно предложение за ново престъпление бъде прието то би било в нарушение на Конституцията, на Европейската конвенция за правта на човека и на други актове.
Ако предложението бъде прието ще постави свободните медии и журналисти, но и други хора, в твърде тежка ситуация, която може да се определи като цензура, която гарантира комфорт за управляващите или представлява следващ етап на авторитарна държава.
Ако такава е целта нека започне строеж на нови затвори, че наличните няма да ни стигнат, написа адвокатът.