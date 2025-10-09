Правната комисия прие проект на ИТН за ново престъпление и затвор за разпространение на информация от личния живот

С 14 гласа „за“, 4 „против“ и 1 „въздържал“ се Комисията по конституционни и правни въпроси прие предложените от ИТН промени в Наказателния кодекс, съобщи БНР.

Те предвиждат затвор до 6 години и глоби, които започват от 2000 до 8000 лв. за всеки, който чрез медии, електронни информационни системи или по друг начин разпространява информация за личния живот на друго лице, като това включва данни за личните, интимните и семейните отношения или здравословното състояние. Предвижда се използването на специални разузнавателни средства при разследване на деянието.

Текстът предвижда в НК да се създаде нов чл. 148б в раздела „Обида и клевета“, който вече да се нарича „Обида и клевета. Престъпления против личния живот“, гласи:

„Чл. 148б, ал. 1 Който чрез печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин разпространява материален или друг носител, съдържащ информация за личния живот на другиго без негово съгласие, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от две хиляди лева до пет хиляди лева.

ал. 2 Под информация за личния живот по смисъла на ал. 1 се разбира данни за личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице.

ал. 3 Когато от деянието по ал. 1 са настъпили тежки последици или представлява особено тежък случай, наказанието е лишаване от свобода от 2 до 6 години и глоба от три хиляди до осем хиляди лева.“

Извънредното заседание на Правната комисия беше свикано само два дни след внасяне на проектозакона.

Това ново престъпление се прелага да е от общ характер, т.е. да не се преследва като обидата и клеветата по тъжба на пострадалия, а от прокуратурата.

Според опозицията предложението е противоконституционно и отваря вратата за цензура.

Заради бързината по разглеждането на законопроекта по него няма становища, а в НС не успяха да пристигнат представители на прокуратурата и съда.

За промените гласуваха управляващите, „ДПС Ново начало“ и „Възраждане“, съобщи „Сега“.