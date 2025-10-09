САС пусна от ареста съветниците по делото “ Коцев“ с мотива: поредно задържане е в ущърб на обвиняемите и правосъдието

Защитата ва Коцев вече е поискала той също да бъде освободен от 3 – месечното задържане под стража

Софийският апелативен съд освободи от ареста двамата общински съветници на варненския кмет Благомир Коцев Николай Стефанов и Йордан Кателиев и им наложи домашен арест.

Според съда досегашното задържане е изиграло своята роля и не е обосновано продължаващо задържане.

„То е полезно за прокуратурата, но е изцяло в ущърб на правосъдието и на двамата обвиняеми“, мотивира се съдия Вера Чочкова.

Решението на съда е окончателно, а двамата ще бъдат освободени незабавно.

За домашен арест се обяви и прокурорът от Софийската апелативна прокуратура Асен Христов. Според него няма опасност на свобода двамата да извършат друго престъпление, а и домашният арест може да бъде мярка за неотклонение, с която да се предотврати такава опасност.

Очаква се днес Стефанов и Кателиев да отпътуват за Варна, където ще изтърпяват домашния арест.

Адв. Ина Лулчева вече е внесла в Софийски градски съд искане за промяна на мярката и на кмета Варна Благомир Коцев. Очакванията са искането да се разгледа бързо, защото делото вече е в съда, а не в прокуратурата, която има навика да бави внасянето в съда.

За общинските съветници съдът казва, че все още има обосновано предположение за корупционни престъпления, защото има свидетелски показания и специални разузнавателни средства, но не са направени достатъчно усилия от прокуратурата да събере още доказателства в едната или друга в другата посока.

Цитирани бяха няколко разпита с твърдения на свидетели, че били искани пари от бизнесмени, част от които е трябвало да отидат при кмета Коцев, но прокуратурата не е направила проверка и не е разпитала други участници извън тези, които са дали показания и присъствали на тези срещи, които да ги потвърдят или отрекат.

Според съдебния състав е изминало достатъчно време от началото на разследване, което е направило опасността от извършване на друго престъпление значителон по-малка.

Критично съдът се отнесе към прокуратурата, затова, че разследва хаотично и няма няма специална стратегия, по която да води разследването.

В ареста остава само Благомир Коцев.

Преди пет дни Софийският градски съд отхвърли искането на двамата общински съветници за изменение на ме рките им за неотклонение от „задържане под стража“ в по-леки. В определението си съдия Петя Крънчева посочи, че прокуратурата

трябва да индивидуализира лицето с имунитет по делото,

защото не може народният представител да е лице с неустановена самоличност.

Лицето с имунитет бе разгласено най-напред от Пламенка Димитрова , основният свидетел на прокуратуратаи от прокуратурата в съдебна зала, която се позова на Пламенка.

Проблемът е, че името на Асен Василев се завъртя, без да е свален имунитета му и без да е назован в постановлението за привличане на кмета Благомир Коцев и общинските съветници.

Именно включването на неназования депутат осигури изземването на делото от Окръжен съд Варна и гледането му от Софийски градски съда, който безкритично се отнесе към видимото заобикаляне на закона.