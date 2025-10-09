Последни новини
САС пусна от ареста съветниците по делото “ Коцев“ с мотива: поредно задържане е в ущърб на обвиняемите и правосъдието

Защитата ва Коцев вече е  поискала той също да бъде освободен от 3 – месечното задържане под стража 

 

Софийският апелативен съд освободи от ареста  двамата общински съветници на варненския кмет Благомир Коцев  Николай Стефанов и Йордан Кателиев и им наложи  домашен арест.

Според съда досегашното задържане е изиграло своята роля и не е обосновано продължаващо задържане.

То е полезно за прокуратурата, но е изцяло в ущърб на правосъдието и на двамата обвиняеми“, мотивира се съдия Вера Чочкова. 

Решението на съда е окончателно, а двамата ще бъдат освободени незабавно.

За домашен арест се обяви и прокурорът от Софийската апелативна прокуратура Асен Христов.  Според него няма опасност на свобода двамата да извършат друго престъпление, а и домашният арест може да бъде мярка за неотклонение, с която да се предотврати такава опасност.

Очаква се днес Стефанов и Кателиев да отпътуват за Варна, където ще изтърпяват домашния арест.

Адв. Ина Лулчева вече е  внесла в Софийски градски съд искане за  промяна  на мярката и на кмета Варна Благомир Коцев.  Очакванията са искането да се разгледа  бързо, защото делото вече е в съда, а не в прокуратурата, която има навика да бави внасянето в съда.

За общинските  съветници съдът казва, че все още има обосновано предположение за  корупционни престъпления, защото има свидетелски показания и специални разузнавателни средства, но не са  направени достатъчно усилия от прокуратурата да събере още доказателства в едната или друга в другата посока.

Цитирани бяха няколко разпита с твърдения на свидетели, че били искани пари от бизнесмени, част от които  е трябвало да отидат при кмета Коцев,  но прокуратурата не е направила проверка и не е разпитала други  участници извън тези, които са дали показания и присъствали на тези срещи, които да ги потвърдят или отрекат.

Според съдебния състав е  изминало достатъчно време от началото на разследване, което е направило опасността от извършване на друго престъпление значителон  по-малка.

Критично съдът се отнесе към прокуратурата, затова, че разследва хаотично и няма  няма специална стратегия, по която да  води разследването. 

В ареста остава само Благомир Коцев. 

Преди пет дни Софийският градски съд отхвърли искането на двамата общински съветници за изменение на ме рките им за неотклонение от „задържане под стража“ в по-леки.  В определението си съдия Петя Крънчева  посочи, че прокуратурата

трябва да индивидуализира  лицето с имунитет по делото,

защото не може народният представител да е лице с неустановена самоличност.
Лицето с имунитет бе разгласено най-напред от Пламенка Димитрова ,  основният  свидетел на прокуратуратаи   от прокуратурата  в съдебна зала, която се позова на Пламенка.
Проблемът е,  че името на Асен  Василев се завъртя,  без да е свален имунитета му и без да е назован в постановлението за привличане на  кмета Благомир Коцев и общинските   съветници.
Именно включването  на неназования депутат осигури изземването на делото от Окръжен съд Варна и гледането му от  Софийски градски съда, който безкритично се отнесе към видимото заобикаляне на закона.

