ВКС и ВАС приеха тълкувателно постановление по тълкувателно дело № 5 от 2023 г. за нарушение на Закона за пътищата

Върховният касационен съд и Върховният административен съд приеха тълкувателно постановление по тълкувателно дело № 5 от 2023 г.

Общото събрание на съдиите от Наказателната колегия на Върховния касационен съд и от Първа и Втора колегия на Върховния административен съд

приеха тълкувателно постановление по тълкувателно дело № 5 от 2023 г.

То е образувано с разпореждане от 08.12.2023 г. на председателите на двете върховни съдилища по тяхно искане за приемане на съвместно тълкувателно постановление по въпроса: „Нарушение по чл. 53, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 1, буква „а“ от Закона за пътищата или такова по чл. 177, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 139, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата извършва водачът, който управлява извънгабаритно или тежко пътно превозно средство по пътищата, отворени за обществено ползване, без да е налице разрешение за движението на това пътно превозно средство?“.

По поставения за разглеждане въпрос е констатирана противоречива съдебна практика, формирана с решения на административните съдилища, постановени в производства по чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс.

Противоречиво е решаван въпросът относно правната квалификация на нарушението, извършено от водача на извънгабаритно или тежко пътно превозно средство (ППС), който без надлежно разрешително го управлява по път, отворен за обществено ползване, когато е назначен по трудов договор с превозвача: дали това се явява нарушение по чл. 53, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 1, буква „а“ от Закона за пътищата или такова по чл. 177, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 139, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата.

С тълкувателното постановление върховните магистрати от ВКС и ВАС приемат, че водачът, който управлява извънгабаритно или тежко пътно превозно средство по пътищата, отворени за обществено ползване, без да е налице разрешение за това, извършва нарушение по чл. 177, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 139, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата, когато не е собственик на пътното превозно средство или лицензиран превозвач, осъществяващ превоза, съответно не е наредил превоза, съобщи ВАС.