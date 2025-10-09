Зам. кмета на Столична община Надежда Бобчева е извикана на разпит в прокуратурата, не е уточено защо

Последни новини
От Столичната община съобщиха, че заместник-кметът по екологията Надежда Бобчева и директора на завода за отпадъци Николай Савов са извикани на разпит в прокуратурата. Причината не е известна.

„Докато четете това, директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов е на разпит в прокуратурата. Следващата привикана съм аз. Темата е неизвестна.“

Това написа във фейсбук заместник-кметът с ресор екология в Столичната община Надежда Бобчева.

В разгара на кризата с отпадъците – в дните, в които целият ни екип е на терен, за да гарантира чистотата на града – двама от хората, от които в най-голяма степен зависи управлението на ситуацията, сме подложени на поредната порция институционален натиск, допълва тя.

Докато София се опитва да овладее изкуствено създаден проблем от хора с прякори и понеже отказахме да се поддадем на рекет и да приемем софиянци  да плащат „данък корупция“, прокуратурата решава да сплашва и да ни попречи да изпълняваме задълженията си, казва още Бобчева.

В полученото от Софийска градска прокуратура писмо е посочено, че разпитите се извършват във връзка с образувано досъдебно производство, но неговият предмет не е уточнен.

Разпитът на Савов е днес, а на Бобчева – утре, съобщи БНР.

 

