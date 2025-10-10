Законопроектът криминализира т. нар. „престъпления против личния живот“. Според него за нарушение ще се смята всеки случай, в който без разрешение се разпространяват данни, снимки, записи или други материали, свързани с лични, семейни, интимни или здравословни обстоятелства на даден човек.

Предвидените наказания варират от една до шест години затвор и глоба от 2000 до 5000 лв., а при „особено тежки случаи“ – до шест години лишаване от свобода и глоба до 8000 лв. Проектът допуска използването на специални разузнавателни средства (СРС) при разследване.

че не е много ясно какво означава, ковентира пред Нова тв Александър Кашъмов, адвокат към „Програма Достъп до информация”. Основният проблем на тази законодателна инициатива е, че се опитва да създаде нов престъпен състав в Наказателния кодекс, чрез който да се защитава личния живот. Едно понятие, за което самите депутати са написали,адвокат към „Програма Достъп до информация”. Няма никакви факти и примери защо е необходимо в момента да се прави такова нещо. Но подобно наказание – до 6 години затвор – не е съществувало за публикации, засягащи личния живот, дори по време на Народна Република България и в най-сталинските времена, каза той. Това е против Конституцията, против стандартите на Европейската конвенция за правата на човека и против правото на Европейския съюз. А той изисква точно обратното – да има законодателни промени, които да не позволяват да има дела – шамари срещу журналисти”, обясни Александър Кашъмов. Той даде пример с брата на депутатката Росица Кирова, уличен от журналисти от сайта „Бърд“, че е пътувал в чужбина в странен паралел с Таки. Затова сега водел гражданско дело срещу журналистите. В бъдеще може би няма да може дори да се пита за това, каза Кашъмов. Адвокатът обясни, че при клеветата става въпрос за публикуване на невярна информация. Сега народните представители се опитват да превърнат в престъпление разпространяването на вярна информация. Според Европейския съд по правата на човека е много трудно и трябва да се преценява случай по случай навлизането в личното пространство и какво представлява. За политици и държавни служители на високи позиции защитата на личното пространство е много по-малка. Това го има и в три решения на Конституционния съд. Тогава ресторантът например, в който вечеря такъв човек, става публично пространство.

Главният редактор на OFFNEWS Владимир Йончев посочи, че тревожното в този проектозакон е, че „при съмнения за огласяне на такива данни, властите получават право да ни следят и да ни проверяват и-мейлите.Напомни, че който се е зхващал с журналисти, не е приключвал с успех намеренята си.

Йончев допълни, че любовните връзки в определени случаи също са обект на внимание, защото понякога са важни за други казуси.

Той каза, че не само журналист, но и зрител, разпространил дадена информация, може да влезе в затвора.

Преподавателят по медии и комуникации в Нов български университет Жюстин Томс посочи, че свободата на словото е ключов стълб на демокрацията.

Тя обясни, че не става дума за „жълти клюки”, а за сериозна журналистика и важни за цялото общество факти. Томс определи законопроекта като „силна бухалка”. Тя каза още, че съм момента има етични норми, които са повече от ясни – например, оповестяване на здравословно състояние.

„Но за имотното състояние на роднини, това с кого се срещат публични личности – не само политици, всякакви – има изключително ясни дефиниции”, допълни тя.

Според Томс този законопроект въвежда тотален контрол над обществото.

В ГЕРБ никога не сме позволили журналистиката да бъде определяна като престъпление. Текстовете, предвиждащи затвор за разгласяването на лична информация в медиите, трябва да бъдат преработени, но това не отменя изискването за граници за етиката – отнася се не само за медиите.

В този си вид проектозаконът няма да мине в пленарна зала. Но за момента защитите на личното пространство не са достатъчни. Не отричаме, че има такъв проблем. Това заяви по Би Ти Ви зам.-шефката на ПГ на ГЕРБ Деница Сачева.

Промените в НК ползват казуси, като #БарселонаГейт и множеството #Шиши гейтове! Разследваш активите на Пеевски или Таки, дават разрешения за експлоатация на СРС! И после съд, а ако може и затвор!

Проверените и достоверни факти са страшни за ГЕРБ, ДПС-НН и ИТН, коментира във Фейсбук журналистът от „Бърд“ Димитър Стоянов.

Промените в НК ползват казуси, като #БарселонаГейт и множеството #Шиши гейтове! Разследваш активите на Пеевски или Таки, дават разрешения за експлоатация на СРС! И после съд, а ако може и затвор!

Проверените и достоверни факти са страшни за ГЕРБ, ДПС-НН и ИТН!