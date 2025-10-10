ИТН ще изтеглят скандалния законопроект за личната информация и контрол над медиите и обществото

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

ИТН ще изтегли спорния законопроект за промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация.

Решението е взето след разговор между Бойко Борисов и Слави Трифонов, се разбра от думи на лидера на ГЕРБ в кулоарите на парламента.

„Говорих със Слави Трифонов сутринта, за което му благодаря. Той ми каза, че ще го изтеглят, защото има текстове, които и той, и ние, не ги приемаме. Има неща, които действително би могло да се оправят или да им се намери някакъв ред за действие. Примерно, изкуственият интелект използва лицата ни и прави отвратителни клипове. Това не е правилно, според мен. Шест години затвор е абсурд, но дебели глоби – да, защото вижте, каква журналистика е това да застанеш пред къщата на някой и да притесняваш семейството му?„, каза лидерът на ГЕРБ Борисов.

Така и не се разбра защо вчера председателката на правна комисия Анна Александров вкара законопректа на скорост в дневния ред на комисията , а с мнозинството на ГЕРб той бе одобрен за първо четене.

На въпрос за подписката на, която „Продължаваме промяната – Демократична България“ събира за оставката на председателя на антикорупционната комисия Антон Славчев, Борисов отговори:

„За оставката на цялата комисия. Много пъти го казах. Ще подкрепя Атанасов, това, което поиска – закриване на комисията. Ами тогава я създадохме, защото ПП и ДБ я искаха за Бойко Рашков. Тези функции ги дадохме тогава. Подкрепям я с две ръце“.

Лидерът на ГЕРБ пропуска обостоятелството, че за закриване на Антикорпуционната комисия се обяви и Делян Пеевски, който през юли внесе в правна комисия Закон за закриване на комисията за противодействие на корупцията. Но комисията отказа да го гледа веднага без обществено обсъждане, така както не се случи с проекта на ИТН в четвъртък.