ВКС образува тълкувателно дело за размера на обезщетението по Закона за МВР при пенсиониране на държавните служители

По разпореждане от 10.10.2025 г. на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) е образувано Тълкувателно дело № 3/2025 г. за приемане от Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС на тълкувателно решение по следния въпрос, поставен в определение от 28.01.2025 г. по гр. д. № 2257/2023 г. на IV г. о. на ВКС, съобщиха от съда:

„Приравненият служебен стаж по § 57 от ПЗРЗИДЗМВР (ДВ, бр. 44/12.06.2012 г.) на държавните служители по § 64 от ПЗРЗИДЗМВР (ДВ, бр. 93/24.11.2009 г.) включва ли се в стажа по чл. 235, ал. 1, т. 1 от ЗМВР за определяне на размера на обезщетението по чл. 234, ал. 1 от ЗМВР?“.

По гр. д. № 2257/2023 г. на IV г. о. е допуснато до касационно обжалване решение на Окръжен съд – Силистра по пет въпроса:

1) стаж, придобит по трудово правоотношение по Кодекса на труда (КТ), и служебен стаж по Закона за държавния служител (ЗДСл) на служител по § 64 от ПЗРЗИДЗМВР в смисъла на непрекъснатост на трудовия стаж идентичен ли е с правното значение на реално прослужени години на държавна служба, възникнала с административен акт за назначаване по ЗМВР;

2) дължими ли са обезщетения по КТ и по ЗДСл при прекратяване на служебното правоотношение на основание чл. 226, ал. 1, т. 1 от ЗМВР, поради навършване на пределна възраст 60 години на служител по § 64 от ПЗРЗИДЗМВР, когато изплатените обезщетения по чл. 234, ал. 1 от ЗМВР при прекратяване на служебното правоотношение са по-големи от тези по КТ и ЗДСл, които би получил, в случай че правоотношението беше продължило по КТ и по ЗДСл, ако не бяха универсалните правоприемства;

3) при прекратяване на служебното правоотношение на основание чл. 226, ал. 1, т. 1 от ЗМВР на служител по § 64 от ПЗРЗИДЗМВР, стажът по КТ и по ЗДСл, придобит преди назначаването на държавна служба в МВР, приравнява ли се на служебен стаж на държавен служител по ЗМВР;

4) понятието прослужени години в разпоредбата на чл. 234 от ЗМВР идентично ли е с понятието трудов и служебен стаж и подлежи ли на разширително тълкуване нормата на чл. 235, ал. 1 и ал. 2 от ЗМВР за формиране на размера на обезщетението по чл. 234 от ЗМВР при прекратяване на служебното правоотношение на служител по § 64 от ПЗРЗИДЗМВР;

5) налице ли е празнота в закона относно понятието „приравнен служебен стаж“, относим към разпоредбата на чл. 234 вр. чл. 235 от ЗМВР при определяне на обезщетението при прекратяване на служебното правоотношение поради навършване на пределна възраст 60 години в МВР на служител по § 64 от ПЗРЗИДЗМВР.

В определението от 28.01.2025 г. се посочва, че за да се произнесе по съществото на повдигнатия пред него спор, съдебния състав трябва да прецени дали приравненият служебен стаж по § 57 от ПЗРЗИДЗМВР (ДВ, бр. 44/12.06.2012 г.) на държавните служители по § 64 от ПЗРЗИДЗМВР (ДВ, бр. 93/24.11.2009 г.) се включва в стажа по чл. 235, ал. 1, т. 1 от ЗМВР за определяне на размера на обезщетението по чл. 234, ал. 1 от ЗМВР. По отношение на този въпрос е налице противоречива съдебна практика на състави на ВКС, което обуславя необходимост от упражняване на тълкувателните правомощия на Общото събрание на Гражданската колегия на съда.