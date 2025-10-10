За пети път варненският кмет Благомир Коцев застава пред съда с искане да бъде освободен от ареста

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

За пети път варненският кмет Благомир Коцев, задържан на юли, днес ще застане отново пред състав на СГС за промяна на мярката му. За предстоящото заседание съобщи пресцентърът на съда около обяд. Мярката ще се гледа в 15:30 ч. в сградата на Специализиран наказателен съд на ул. „Черковна“.

Вчера състав на СГС пусна под домашен арест общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които заедно с кмета са обвинени в корупция. Едни от аргемувнтите на състава с докладчик съдия Вера Чочкова беше, че продължаването на ареста им може да е полезно за прокуратурата, но е в ущърб на обивняемите и на правосъдието.

Прокурор Асен Христов също поиска по-лека мярака, защото порази липсата на опасност двамата да се укрият и извършат рестъпление.

Защитата на Благомир Коцев веднага внесе в съда искане за промяна на мярката и на Благомир Коцев, който три месеца е в ареста по свидетелства на предприемачката Пламенка Димитрова, които не уличават директно Коцев в искане на подкуп.

Междувременно друг основен свидетел , бившият зам. кмет на Варна поиска да бъде разпитан отново, защото показанията му са дадени под натиск. Пред двама поркурори посочи, че е заплшван лично от Антон Славчев, че ако не пише каквото му казват, „ще го затвори и за девет месеца и като излезе децатата ти няма да те познаят“

Насрочването на делото за мярката на Коцев стана бързо, защото то се намира в съда, а не в прокуратурата, която не спазва изискването на закон да внася исканията на адвокатите незабавно в съда. Сега адвокат Лулчева предложи и на СГП сама да освободи задържания.

Чeтиpи cъдeбни cъcтaвa досега приемаха, че е налице „oбcнoвaно“ пpeдпoлoжeние зa извъpшeнo пpecтъплeниe oт Блaгoмиp Koцeв, остававах го в ареста и осигуряваха време на прокуратуата да събира доказателства.

На последното заседание пред САП Коцев поиска да бъде освободен и зaдъpжaн y дoмa cи, дa бъдe изoлиpaн oт тeлeфoн и интepнeт, но да бъде допуснат до семейството.

Съдът остана остана непреклонен, въпреки аргументите на защитата, че по делото не се събират доказателства за вината на обвиняемия и въпреки, че съдът бе запознат с твърденията на зам. кмета, че е манипулация показанията му да бъдат приемани срещу Благомир Коцев.

З а първи вчера по мярката за неотклонение на общинските съветници се чу критика от съдебен състав, че прокуратурата бездейства по разследването срещу кмета и съветниците.

Очаквайте подробности.