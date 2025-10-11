Реакции на юристи след удължения арест на Благомир Коцев по анонимки: Фарс и тежка диагноза за правосъдието ни!

Без извинения към Съдийската колегия на ВСС, която не понася критики към съда и на Асоциацията на прокурорите, която подкрепя обвинителите по скандалното дело срещу Благомир Коцев, публикуваме реакциите на юристи с класа за срамното правосъдие, на което сме свидетели над три месеца.

В петък, 10 октомври, той за пореден път бе оставен в ареста от една бивша спецсъдийка по анонимни показания, докато му дойде времето да бъде отстранен от поста. Заседанието бе съобразено с графика на удобен съдия и насрочено панически бързо, докато отсъства (за кратко) основният адвокат по делото – Ина Лулчева. Толкова за силата на мощната прокуратура и независимия съд в случая.

Ина Лулчева: Благомир Коцев е в ареста, защото някакъв анонимник, който не се е срещал с него, се страхувал от него.

Не се знае защо.

Диан Иванов разказва за реални заплахи срещу него, за принуда, за подбудителство към лъжесвидетелстване от служители от Комисията за противодействие на корупцията, на които ние плащаме големи заплати.

Никой от тях не е в ареста.

Никой от прокурорите, които са го допуснали, толерирали или поне не са реагирали срещу насилието – също.

А законът бил еднакъв за всички, а прокуратурата бранела правата ни!!!!

Адв. Емилия Недева: Тази снимка е емблематична за приоритетите на българската прокуратура и на правосъдието ни днес.

След Иванчева ( пак представител на местната власт, водена с букаи на краката) така воден и така охраняван демонстративно и за назидание обвиняем не сме виждали.

Нека и прокуратурата, и съдът да попрочетат малко практика на Европейския съд по правата на човека и да разберат доколко мотивите за отказите да се промени мярката за неоклонение на Коцев са в съответствие със стандартите на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи.

А може би не искат да четат. То е защото не носят никаква отговорност за беззаконията в съдебната власт– нито дисциплинарна, нито друга.

Безобразията ги плащат със здравето, а понякога и с живота си, със семейството си и с бизнеса си обвиняемите, а парите за обезщетения- всички ние.

Бойко Рашков, депутат от „ПП“: Логически бихме могли да очакваме да изменят мярката за неотклонение на Благомир Коцев предвид факта, че двама души, които са същи ангажирани с това обвинение, което има срещу него, са под домашен арест.

Същевременно изразявам безпокойство за така бързото насрочване на това заседание. Изненадващо бързо се насрочи. Най-вероятно от прокуратурата са разбрали, че основният защитник на Благомир Коцев Ина Лулчева не е в България и са побързали да насрочат заседание.

Другият му защитник трябваше да пътува от Варна днес и това затормозява процеса. Това ускоряване на насрочването на заседанието ми напомня за едно забавяне на насрочването от това лято, което в професионалните среди се тълкува като изчакване на удобния съдебен състав“, каза Рашков.

За подписите, които ПП събира за оставката на председателя на Антикорупционната комисия Автон Славчев, той обясни:

„Антон Славчев никога не е избиран от Народното събрание за титуляр председател. Ние имаме сериозни възражения, които ни дават основание да използваме аргументите на закона, че той не се справя. Този състав на комисията не работи в съответствие с българските наказателни закони.

Те бавят процесите, упражняват недопустимо по закон притискане върху участници в наказателните дела, един от които е зам.-кметът на Варна Деян Иванов. Има данни, че някои от заплахите са отправени лично от Антон Славчев.

Това по Наказателния кодекс е престъпление. Нашата прокуратура няколко месеца бездейства, защото от страна на и.ф. главен прокурор се дърпат конците от политически страни„.

Андрей Янкулов, старщи правен съветник в АКФ: Осветеният от ПИК таен свидетел срещу кмета на Варна отрича да е таен свидетел. Осветеният от ПИК таен свидетел срещу кмета на Варна отрича да е таен свидетел.

Не че ПИК са за вярване, ама и тайният свидетел едва ли би потвърдил, че е таен свидетел, нали

Сега трябва да излезе градският прокурор и да каже кой е тайният свидетел. Както преди време тогавашният градски прокурор каза по телевизията за Живко Коцев, че е таен свидетел.

Цялото това дело е един голям фарс – започнало е като фарс, развива се като фарс и без никакво съмнение ще приключи като фарс.