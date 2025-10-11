Слави Трифонов ще защити свободата на словото и ще остави „измислиците и пошлостите“ да съществуват

След като Бойко Борисов заяви , че е убедил Слави Трифнов да изтегли законопоректа за защита на личния живот, в който се предвижда до 6 години затвор за разпространение на лична информация без съгласие и доказване на престъплението чрез използване на специални разузнавателни средства (СРС), които включват подслушване и проследяване и пр., с изявление във Фейсбук Трифонов показва намерения да го оттегли, макар и с неудоволствие.

По действащото сега законодателство СРС с прилагат само за тежки престъпления, които предвиждат над 5 години лишаване от свобода.

Проектозаконът на ИТН бе гласуван скоростно в в сряда , 9 октомври, на първо четене в правна комисия, дни след внасянето му, но получи бурна обществена реакция, защото не прави разлика между публична и не публична личност и между клевета и истинна информация и отваря огромна врата за репресии. Трето и четвърто е, че бе внесен без обществено обсъждане преди гласуването.

С пост във Фейсбук Трифонов обясни мотивацията си с примери от жълтата преса, в които става въпрос за здравословното му състояние.Цитира:

„Слави Трифонов признал пред много близък човек, че умира, помолил го да…“ „Слави в ареста заради ‘Евровизия’“, „Слави се върнал към дрогата?“.

„Доколкото зависи от мен, аз ще направя всичко възможно, за да могат такива измислици, гнусотии и откровени пошлости да продължат да съществуват. Защото така ние в България разбираме свободата на словото“.

„Ще бъда още по-директен и ще се обърна към една част от т.нар. български естаблишмънт. Знам, че ме мразите. И винаги, доколкото зависи от мен, ще правя всичко възможно, за да можете свободно да изразявате омразата си. Защо ли? Защото това ме зарежда и ме прави щастлив. И не се шегувам„, завърши Слави Трифонов поста във Фейсбук.

Отпорът

„Обръщам се към същия този Слави Трифонов, който изглежда е забравил, че дължи 20 000 лева, защото го осъдих заради подигравателната и унизителна песен за мен. Същият този Слави Трифонов, който не иска да изплати присъденото обезщетение и в момента обжалва! съдебното решение“, написа във Фейсбук Лена Бориславова.

ПР-експертът Любомир Аламанов изтъкна съществени разлики между мракобесните поправки на ИТН и писанието на Слави Трифонов:

– Трифонов пише срещу фейк новините, а проектозаконът на ИТН е срещу истинска информация, разпространявана публично;

– Трифонов се оплаква от жълти медии, но проектозаконът на ИТН е срещу медии, инфлуенсъри, коментатори, разследващи журналисти, изобщо всеки, който споделя в дигиталното пространство или просто говори публично;

– оклеветяване в жълтите медии и в момента е наказуемо, но съдебната система е много бавна, а именно ИТН на два пъти провалиха опити за реформа в нея;

Като цяло опитът за пренасочване на вниманието към жълтите медии е жалко, защото именно Шоуто беше едно от местата, което стана популярно с жълтини, подигравки и шеги към личния живот на хората.

ИТН имаха няколко шанса за реална промяна в България, но ги пропиляха. А с подобни нелепи инициативи стават съвсем за смях, оббоищ той.

Българският хелзинкски комитет реагира остро на приемането от правна комисия на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс с № 51-554-01-178/07.10.2025 г., внесен от Александър Рашев и група народни представители, както и изразеното намерение да бъде внесен такъв преработен законопроект, но с по-леки наказания. Тази ярко антидемократична законодателна инициатива предвижда налагане на наказания за разпространение на информация относно личния живот на другиго без негово съгласие.

Макар защитата на личния живот да е основно право, предложената нова норма представлява сериозна заплаха за свободата на изразяване, свободата на медиите и правото на обществен контрол върху лица на публични позиции. Формулировката на текста е прекалено широка, неясна и подлежи на произволно тълкуване, което създава предпоставки за цензура и репресии срещу журналисти, активисти и граждани.

Предложеният текст е в разрез както с Конституцията на Република България, така и с редица международни договори за защитата на правата на човека, по които Република България е страна.

Той не отчита баланса между правото на личен живот и свободата на изразяване като не взима предвид обществения интерес, особено когато става дума за лица, заемащи публични длъжности или участващи в обществено значими събития. Приемането му рискува да криминализира журналистически разследвания, граждански сигнали и дори художествени форми на изразяване.

Aдвoĸaт Александър Кашъмов oбяcни, чe пpи ĸлeвeтaтa cтaвa въпpoc зa пyблиĸyвaнe нa нeвяpнa инфopмaция. Ceгa нapoднитe пpeдcтaвитeли ce oпитвaт дa пpeвъpнaт в пpecтъплeниe paзпpocтpaнявaнeтo нa вяpнa инфopмaция.

Cпopeд Eвpoпeйcĸия cъд пo пpaвaтa нa чoвeĸa e мнoгo тpyднo и тpябвa дa ce пpeцeнявa cлyчaй пo cлyчaй нaвлизaнeтo в личнoтo пpocтpaнcтвo и ĸaĸвo пpeдcтaвлявa. Зa пoлитици и дъpжaвни cлyжитeли нa виcoĸи пoзиции зaщитaтa нa личнoтo пpocтpaнcтвo e мнoгo пo-мaлĸa. Toвa гo имa и в тpи peшeния нa Koнcтитyциoнния cъд, подчерта Кашъмов. Рecтopaнтът нaпpимep, в ĸoйтo вeчepя тaĸъв чoвeĸ, cтaвa пyбличнo пpocтpaнcтвo.

Глaвният peдaĸтop нa ОFFNЕWЅ Bлaдимиp Йoнчeв отбеляза, чe недопустимо в пpoeĸтoзaĸoна e, чe „пpи cъмнeния зa oглacянe нa тaĸивa дaнни, влacтитe пoлyчaвaт пpaвo дa ни cлeдят и дa ни пpoвepявaт и-мeйлитe. Haпoмни, чe ĸoйтo ce e заxвaщaл c жypнaлиcти, нe e пpиĸлючвaл c ycпex нaмepeнятa cи. Вкарването на граждани и журналисти в затвора за публикации за личния живот на хората, би довела дохарактерна за авторитарните държави, написа в позиция нав България по повод внесените промени в Наказателния кодекс.

Лекотата на внасяне на подобни текстове, които подкопават фундамента на демокрацията – свободата на словото, поставят под въпрос доколко депутатите все още са готови да спазват Конституцията на България, в която са се клели, пишат издателите на медии у нас. Те призовават политическите сили да бъдат бдителни по отношение на всеки подобен опит за разрушаване на демокрацията у нас.