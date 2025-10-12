Последни новини
Купуване на гласове в Пазарджик, граждански арест на заподозрени купувачи, пуснати от полицията

De Fakto 12.10.2025 Законът Напишете коментар 25 Прегледа

В  Пазарджик има избори за нов общински съвет, до който се стигна след като Върховният административен съд касира избора на Общинския съвет от редовния местен вот на 29 октомври 2023 година и на пракитак възсатнови съветът от 2019 г.

Така кметът на граза Петър Кулински от ПП  остана под обсада на мнознинството от  общинскии съветници на  ГЕРБ.

В село Огняново бе извършен  гражданския арест и  задържани  трима предполагаеми купувачи на гласове.  Колите им буквално бяха обградени, а младите мъже останаха в тях (двама в едната кола и един – в другата), докато дойде полицията. След идването на служителите на реда, последва обиск. Необходим беше час, за да бъде отворен багажникът на автомобила, в който се предполагаше, че има голяма сума пари. Намерено беше само мъжко портмоне с банкноти. 

Един от двамата, сочен за командос, отрече да е купувач на гласове:  “Отговорът е личен избор. Отговорих на каквото беше нужно. Не съм тук да купувам и да продавам гласове. Точка”.

Хората на място, които настояваха за задържането на тримата, отправиха и упреци към председателя на Общинската избирателна комисия Стефан Димитров.

Мъжете са освободени след разпит,  съобщи по-късно полицията.

Изборите за общински съветници в Пазарджик протичат при засилено полицейско присъствие. Малко преди обяд в ромските квартали на общината пристигна и жандармерия. В полицията са постъпили сигнали за купуване на гласове, които в момента се проверяват. С организирани автобуси продължават да пристигат наблюдатели от страната, които затрудняват работата на секционните избирателни комисия. На този фон избирателната активност е под 9%, съобщава Радио Пловдив.

 Защо има концентрация на роми, които стоят през целия ден пред секциите в Пазарджишко? В помощ на местните тартори са доведени ромски „активисти“ дори от Буковлък – плевенското село, превърнало се в нарицателно за купуването и продаването на гласове“.

Това коментира бившият вътрешен министър и депутат от ПП Бойко Рашков, който е на място в ромския квартал в града.

„Купуват гласовете им за по 50 лева, а после продават бъдещето на всички. Пазарджик, можеш повече от това! Заслужаваш повече от това“ – заявиха и от пресцентъра на ПП.

А „адв. Велислав Величков, който е наблюдател на изборите, присъства на задържането на два автомобила в село Огняново. Те бяха задържани от граждани със съмнения за търговия с гласове. Пристигналата на място полиция дълго време не успя да отвори багажника на едната кола“ – съобщават от инициатива „Правосъдие за всеки“.

На място има полиция, както и струпване на хора. Предстои обиск на колите от служители на реда. Кметът на Пазарджик Петър Куленски  пристигна в селото и настоя автомобилите да бъдат отворени, съобщава БНТ.

Той  лично присъства на специална полицейска акция в село Огняново, община Пазарджик.

По информация на събралите се хора шофьорът на единия автомобил избягал. На предното стъкло на едната кола има стикер на МВР. Намерена е и полицейска значка. По време на обиска са задържани общо петима. Според  Нова тв стикерът на стъклото не е на МВР, както и значката.

