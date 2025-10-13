Адв. Петър Славов: Случи се едно ново начало в изборите, а срещу лошите практики в Изборния кодекс нищо не се случва

На местните избори в Пазарджик вчера – граждански арести на предполагаеми купувачи на гласове, както и на луксозни автомобили с неясна мисия из пазарджишките села, засилен интерес към гласуване в ромските секции, хора, които не се притесняват да си признаят, че нямат представа на какви избори гласуват, но добре знаят точно къде да отбележат гласа си, шеф на секционна комисия, явил се с час и половина закъснение, защото бил дрогиран, секретар на същата комисия пък не знаел какви са му задачите, нито коя политическа сила го е излъчила.
И още – рекорден брой регистрирани наблюдатели, избирател, избягал с картата за машината, избирателка, която откровено попита „А сега кой ще ми даде 50 лв.?“, и МВР, което не видя никакви данни за купуване на гласове.
Това е картината от вчерашния изборен ден в Пазарджик, обобщи БНР.
Междинните резултати очертават ДПС-Ново начало като първа политическа сила в Пазарджик. На втора позиция са ПП-ДБ, трети са от „Свобода“, следвани от БСП, а ГЕРБ отбеляза изключително слабо представяне. Преди окончателните резултати и разпределението на мандатите в новия 41-местен парламент можем да кажем, че границата преминават „Възраждане“ и листата на бившия кмет Тодор Попов. Засега под чертата са „Величие“, МЕЧ и ИТН. Пазарджик постави пред трудна ситуация управляващата коалиция и партиите в опозиция.
Изборният кодекс да бъде оправен, за да може лошите практики, които видяхме за сетен път, да бъдат преустановени и да имаме нормален и честен вот„.
Това заяви пред БНР адвокат Петър Славов в коментар за вчерашните избори в Пазарджик.
„Вчера изобилстваха социалните мрежи от видеа, в които най-различни хора се виждаха как биват докарвани на групи, под строй, биваха „посрещани“ пред избирателните секции от определени хора. След това излизаха и питаха „Кой дава сега 50-те лева?“. Всички можем да се досещаме как са били убедени да гласуват и какво се е случило с техния вот. Най-тъжното е може би, че МВР не видя нито едно нарушение и продължава да анализира ситуацията. Гражданите видяха доста нарушения, включително се случиха граждански арести на два автомобила, в които бяха установени цяла пачка с по 50 лв., тефтерче с лични данни на хора“, описа ситуацията той.
Едно ново начало в изборите
„Случи се буквално едно ново начало в изборния ни процес“, каза Славов. Виждаме, че „Новото начало“ убедително води, докато на предишните избори ДПС нямаше нито един общински съветник, отбеляза адвокатът в предаването „Преди всички“.
„Това, което се случи също, е, че гражданската активност и многото наблюдатели повлияха донякъде до това тези практики на докарване на хора под строй да бъдат спрени във втората част на изборния ден и затова може би останахме с тази сравнително ниска избирателна активност. Можеше да имаме убедително ново начало„, коментира Петър Славов.
Според него хората в известна степен не използват машините за гласуване, заради това, което се случи с тях. Той е категоричен, че не трябва да има общо броене и го нарече „абсурдно“.
Нищо не се случва с Изборния кодекс от февруари насам, подчерта Славов и предупреди:
„Надявам се политиците в НС да се събудят, особено виждайки това, което се случи вчера, особено по-малките партии, които на практика изпадат под чертата в Пазарджик, и да си дадат сметка, че е много възможно това да е една генерална репетиция за бъдещи особено предсрочни парламентарни избори, ако има, че това ново начало с пълна сила ще се случва и там. Това е простата равносметка, ако не си оправим изборните правила и гаранциите за честността на вота“.
Той подчерта, че след изборите в Пазарджик малките партии вече ги няма:
„Хубаво е да се събудят и да помислят дали от опозицията не могат да се обединят, да формират едно тематично мнозинство и да оправят изборните правила, защото иначе Новото начало очевидно ще ги помете с хартиените манипулации„.
Делото „Коцев“
Славов коментира и казуса „Благомир Коцев“. По думите му за да се пристъпи към частични избори за кмет, законът изисква 6 месеца даден кмет да не е изпълнявал своите правомощия и то по здравословни причини. Силно се надявам да не стигнем до негативни сценарии и да прилагаме тази разпоредба, каза той.
„Необяснимо изглежда това държане в ареста на кмета на Варна. Спокойно може да му бъде наложена по-лека мярка, но двойният аршин пречи“.
