Адв. Петър Славов: Случи се едно ново начало в изборите, а срещу лошите практики в Изборния кодекс нищо не се случва

Междинните резултати очертават ДПС-Ново начало като първа политическа сила в Пазарджик . На втора позиция са ПП-ДБ, трети са от „Свобода“, следвани от БСП, а ГЕРБ отбеляза изключително слабо представяне. Преди окончателните резултати и разпределението на мандатите в новия 41-местен парламент можем да кажем, че границата преминават „Възраждане“ и листата на бившия кмет Тодор Попов. Засега под чертата са „Величие“, МЕЧ и ИТН. Пазарджик постави пред трудна ситуация управляващата коалиция и партиите в опозиция .

И още – рекорден брой регистрирани наблюдатели, избирател, избягал с картата за машината, избирателка, която откровено попита „А сега кой ще ми даде 50 лв.?“ , и МВР, което не видя никакви данни за купуване на гласове.

Изборният кодекс да бъде оправен, за да може лошите практики, които видяхме за сетен път, да бъдат преустановени и да имаме нормален и честен вот„.

„Вчера изобилстваха социалните мрежи от видеа, в които най-различни хора се виждаха как биват докарвани на групи, под строй, биваха „посрещани“ пред избирателните секции от определени хора. След това излизаха и питаха „Кой дава сега 50-те лева?“. Всички можем да се досещаме как са били убедени да гласуват и какво се е случило с техния вот. Най-тъжното е може би, че МВР не видя нито едно нарушение и продължава да анализира ситуацията. Гражданите видяха доста нарушения, включително се случиха граждански арести на два автомобила, в които бяха установени цяла пачка с по 50 лв., тефтерче с лични данни на хора“, описа ситуацията той.

Едно ново начало в изборите

„Случи се буквално едно ново начало в изборния ни процес“, каза Славов. Виждаме, че „Новото начало“ убедително води, докато на предишните избори ДПС нямаше нито един общински съветник, отбеляза адвокатът в предаването „Преди всички“.

„Това, което се случи също, е, че гражданската активност и многото наблюдатели повлияха донякъде до това тези практики на докарване на хора под строй да бъдат спрени във втората част на изборния ден и затова може би останахме с тази сравнително ниска избирателна активност. Можеше да имаме убедително ново начало„, коментира Петър Славов.

Според него хората в известна степен не използват машините за гласуване, заради това, което се случи с тях. Той е категоричен, че не трябва да има общо броене и го нарече „абсурдно“.

Нищо не се случва с Изборния кодекс от февруари насам, подчерта Славов и предупреди:

„Надявам се политиците в НС да се събудят, особено виждайки това, което се случи вчера, особено по-малките партии, които на практика изпадат под чертата в Пазарджик, и да си дадат сметка, че е много възможно това да е една генерална репетиция за бъдещи особено предсрочни парламентарни избори, ако има, че това ново начало с пълна сила ще се случва и там. Това е простата равносметка, ако не си оправим изборните правила и гаранциите за честността на вота“.

Той подчерта, че след изборите в Пазарджик малките партии вече ги няма:

„Хубаво е да се събудят и да помислят дали от опозицията не могат да се обединят, да формират едно тематично мнозинство и да оправят изборните правила, защото иначе Новото начало очевидно ще ги помете с хартиените манипулации„.

Делото „Коцев“

Славов коментира и казуса „Благомир Коцев“. По думите му за да се пристъпи към частични избори за кмет, законът изисква 6 месеца даден кмет да не е изпълнявал своите правомощия и то по здравословни причини. Силно се надявам да не стигнем до негативни сценарии и да прилагаме тази разпоредба, каза той.

„Необяснимо изглежда това държане в ареста на кмета на Варна. Спокойно може да му бъде наложена по-лека мярка, но двойният аршин пречи“.