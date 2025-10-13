Крум Зарков: Живеем в среда на ускорена деградация на демокрацията, последна бариера за защита остават гражданите

Не можем да проведем честни избори, институциите не налагат спазване на правилата, а обществото се отказва от политическите си права По делото „Коцев“ е обезпокоителен фактът, че ДАНС е екстрадирала чужд гражданин за пране на пари, а след две седмици същият човек се е върнал като свидетел.

„Не бих казал, че има изненада на изборите в Пазарджик. Вчера видяхме, че българите не можем да проведем честни избори. От една страна държавата, която чрез институциите си не може да наложи спазването на правилата, а и ние като общество отказваме да упражняваме политическите си права. Няколкото граждански ареста от вчера няма да попълнят тази липса.“

Това заяви Крум Зарков, бивш правосъден министър, в предаване Лице в лице по БТВ.

„Живеем в среда на ускорена деградация на демокрацията. Демокрацията има нужда от защита. Последна бариера за защита остават гражданите – като си изхвърлят боклуците, като гласуват, като протестират. Това е пътят на гражданската реакция на очевидното разлагане на демократичния процес, на който сме свидетели. Първата политическа сила – ДПС – Ново начало, която днес бие фанфарите,

има 17% от 35% гласували, или сумарно 5000 гласа.

Да, изненада е ГЕРБ, доколкото не си спомням да е била на шесто място.

Но всички стойности са толкова смешни, че не виждам смисъл да се коментират тези резултати.

Видяхме национални избори, които КС преначерта впоследствие. Демокрацията ни е тежко ранена в самата си основа – изборите, и затова не функционира в своите институции“, категоричен е той.

Бившият правосъден министър постави въпроса кой всъщност е призван да защитава демокрацията – прокуратурата, МВР, антикорупционната комисия или гражданите.

„Не е нормално 29 депутати да определят дневния ред на целия парламент. Той предупреди, че институционалната имунна система на държавата е „сериозно увредена“ и ако изборите не дават решения, „улицата ще започне да ги търси“, предупреди той.

За мандата на Сарафов – законът е съвършено ясен

„Става дума за закон, който някои хора не искат да прочетат, и то става дума за органите, които трябва да го приложат. Законът е ясен – от 21 януари никой не може да бъде и.ф. главен прокурор за повече от 6 месеца. На 21 юли са минали шест месеца. Има конституционна логика зад това ограничение – когато една фигура изпълнява функциите временно – а тук става въпрос не за 6 месеца, а за две години ( Сарафово бе назначен през 2023 г. за и.ф. главен прокурор б.р.), без срок за това нещо, се заобикаля реда, по който се назначават хората на тази позиция“, обясни Крум Зарков.

Според него опитите да се търси ново тълкуване на закона целят неясно удължаване на мандата и заобикаляне на конституционната логика. „Очевидно има хора, които просто не искат да прочетат закона. Това не би било проблем, ако не ставаше дума за органите, които трябва да го прилагат“, подчерта той.

„Сарафов много държи да продължи да бъде и.ф. главен прокурор до избора на нов главен прокурор. Явно когато се излезе от този кабинет, не се влиза лесно пак в него“, каза още той.

За делото „Коцев“

Мотивите за оставянето на Коцев в ареста звучат недостатъчно убедителни.

Появяват се свидетелства на човек, който после се отказва от тях и твърди, че са му отправяни заплахи от шефа на КПК. Появява се депутат, но не се разбира кой е той, за да дойде делото в София. Появява се сега нов таен свидетел – руски или украински, който едновременно е таен, но пък се появява човек, който казва, че не е той. В такава атмосфера тези, които твърдят, че това е политическа разправа, имат аргументи за това“ ,каза Зарков. Особено обезпокоителен според него е фактът, че ДАНС е екстрадирала чужд гражданин за пране на пари, а след две седмици същият човек се е върнал като свидетел.

„Това въобще не е нормално. Такива истории не могат да оставят у хората усещане за справедливост“, отбеляза той.

Категоричен е, че

най-хубавото на законопроекта на „Има такъв народ“

е това, че е оттеглен.

„Слагам го в графа „груба грешка“, но това не е грешка само на гърба на ИТН. Ако не беше обществената реакция, коалиционните партньорите щяха да го подкрепят и в зала.

Ако мислите, че това е било димка, за да покрие нещо друго, не мисля – това бе непремерена законодателна инициатива и тя щеше да мине, ако не беше събудила обществена реакция“, допълни още той.