МП предлага: Изхвърлянето на големи количества отпадъци на неразрешени места да се наказва със затвор до 5 години

Изхвърлянето на битови, производствени или строителни отпадъци в големи количества на неразрешени места да стане престъпление, което ще се наказва с лишаване от свобода и с глоба.

Това предлага Министерството на правосъдието (МП) с изготвени промени в Наказателния кодекс, които допълват съществуващи норми. Ангажиментът за криминализирането бе публично оповестен от министър Георги Георгиев миналата седмица и обявен от премиера Росен Желязков вчера, по време на среща с НСОРБ, където предложението е получило огромна подкрепа.

В момента наказателният ред обхваща само субекти, които имат задължения по управлението на отпадъци. А изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места сега е само административно нарушение, което се наказва с глоба от 300 до 1000 лв. за физически лица и от 1400 до 4000 лв. за юридически лица.

МП предлага изхвърлянето на големи количества отпадъци, извън депата, с което се създава опасност за живота и здравето на хората или причинява немаловажни вреди за природата, да се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и с глоба от 5000 до 30 000 лв.

Така се транспонира европейска директива, но най-вече се предлага решение на сериозен и актуален проблем, свързан със здравето на гражданите и опазването на околната среда.