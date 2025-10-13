Kъде са 55 милиона лева, които бяха предназначени за строителството на магистрала „Хемус”?

Преди седмица от Антикорупционният фонд публикува проект на обвинителния акт по “Хемусгейт”, изготвен от прокурор Ивайло Занев – от Софийската градска прокуратура. Той е отстраен отстранен от разследването на казуса точно преди да внесе въпросните 400 страници за разглеждане в съда.

От разказ на прокурор Занев пред БТВ стана ясно , че действителната причина за неговото отстранявене са показания на бившия вътрешен министър Бойко Рашков по адрес на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, станали повод прокурорът да бъде уличен в пристрастност и отстранен от разследването.

„Конкретните мотиви за моето отстраняване бяха в контекста, че съм изразил негативно отношение към бивш министър-председател на страната в хода на разпита на господин Бойко Рашков като свидетел. Аз считам, че това твърдение е изцяло превратно тълкувание на прокурора, който го е мотивирал, защото ако се погледне въпросния протокол за разпит, ще се установи, че няма никакво негативно отношение към когото и да било“, заяви Ивайло Занев.

През декември 2023 г. стана известно, че трима прокурори от делото „Хемусгейт“, са отстранени у напомня в. Сега. Въпреки възражеинята им Върховната касационна прокуратура, потвърждава отстраняването.

Двама са „освободени“ от делото заради процесуални пропуски на разследващите полицаи от ГДБОП, чиито шеф тогава бе Калин Стоянов. Третият е отстарен заради реплики по време на разпита на тогавашния вътрешен министър Бойко Рашков, които издавали пристрастност. Рашков казва, че Бойко Борисов не е споменат от ключов свидетел по делото. „Нека е спокоен“, казва Рашков за Борисов. „Жалко“, отвръща прокурорът. След това прокурорът казва на Рашков: „Приемате, че Бойко Борисов е всесилен.“ А вътрешният министър му отговаря: „Не, но е добре информиран“, пише изданието.

Преценка за отстраняването като висшестоящ прокурор е правила Емилия Русинова, по онова време зам.-апелативен на София, а в момента временен шеф на Софийската градска прокуратура. Нейното решение е обжалвано от Занев, но е потвърдено от прокурор от Върховната касационна прокуратура.

Затова отстраненият подозира, че е имало натиск от най-високо ниво, например от главния прокурор Борислав Сарафов. Занев е подал сигнал до специалния прокурор Даниела Талева.

Така нагледно заради имиджа на един политик е торпилирана oтгoвopнocтта зa тeжĸa ĸopyпция oт самите „независими“ нaчaлници в съдебната власт.

Няма да е изненада, ако на прокурор Занев образуват някоя дисциплинарка за уронване на престижа на онези, които нямат никакво място в съдебната власт.

Cxeмaтa зa изтoчвaнe нa милиoни oт пapитe зa Aвтoмaгиcтpaлa “Xeмyc” бeшe oпoвecтeнa пpeз 2021 г. нa cъвмecтнa пpecĸoнфepeнция нa MBP, ДAHC и HAΠ. Cпopeд изнeceнитe дaнни пpeз 5 ĸyxи фиpми бяxa пoлyчeни близo 56 милиoнa лeвa oт пapитe зa Лoт 5 нa Aвтoмaгиcтpaлa “Xeмyc”. Cлeд тoвa тexни пълнoмoщници изтeглили нa ĸaca в нeнaзoвaнa бaнĸa 55 милиoнa. Haĸaзaни зa гpaбeжa нямa.

Бойко Рашков обяви през ноември 2022 г., че „парите са стигнали до кухи фирми, оттам до лица, които са ги ползвали не за строеж на магистрала „Хемус“, а са закупени скъпоструващи луксозни имоти в София“. В началото на с.г. Рашков обяви, че 30-40% от изплатените аванси за строежа на автомагистрала „Хемус“ са прехвърлени на ГЕРБ.

До къде стигнало разкритието по Хемусгейт?

Според прокурор Занев е трудно да се да се проследи пътят на парите след толкова време. Той обясни, че за съжаление не са успели да намерят доказателства за по-високи нива, „иначе щеше да има обвинения и за други длъжностни лица“. „Стигнахме само до нивото на управителите на подизпълнителите на „Автомагистрали“, които са посочени в схемата.

„Дори аз като наблюдаващ прокурор до 2023 година по това дело, не мога да кажа къде са отишли и разходвани парите, след като са били оставени на съхранение във въпросния склад, който е посочен в проекта на обвинителния акт“, коментира Ивайло Занев пред БТВ.

Става въпрос за склад в Благоевградско на дадена фирма. Там е последната точка, на която е известно, че са тези пари.

„Схемата е много добре описана в този проект на обвинителният акт. Тя е следната. Дружеството X се явява под изпълнител на “Aвтомагистрали” ЕАД. То получава на основания договори за доставка на материали или за наем на механизации и строителна техника, авансови плащания в размер на 100 милиона лева, които са почти изцяло цената на стойността на двата договора“, обясни Ивайло Занев.

„От тези 100 милиона лева – дружеството, което ще се яви подизпълнител на „Автомагистрали“, преценява, че може да изпълни въпросните договори на стойността на 80 милиона лева, в което е включена и комисионната печалбата. И останалите 20 милиона лева си ги калкулира като скрита печалба. За да се случи това нещо обаче дружеството подизпълнител на „Атомагистрали“ си наема екип от инженери, проектанти и строители, които прават съответните изчисления и предоставят проекти, които са паралелни на това, което е изготвено, удържимо от „Автомагистрали“ или от АПИ и въз основа на тези паралелни проекти следва да се извърши съответното изпълнение, но това изпълнение ще бъде за сметка на качеството на вложените материали и на количеството вложени материали“, обясни прокурорът.

„А също и в този марш, който ще се получи като скрита печалба за подизпълнителни на „Автомагистрали“, са включени и други спестени разходи като разходи за изплащане на осигуровки“, допълни Ивайло Занев.

По думите му пътят на изчезналите пари „първоначално е по банков път до момента, в който пристигнат по сметките на така наречените мними подизпълнители на подизпълнителя. Които обичайно са кухи дружества, които не разполагат с никакъв технически и кадрови, човешки ресурс“, обясни още той.

Занев посочи, че разкритията са стигнали само до нивото на управителите, на подизпълнителите на „Автомагистрали“, които са посочени много добре в схемата, която е предоставена от Антикорупционния фонд.