Последни новини
Home / Законът / Радев: Как и.ф. шефът на ДАНС е изгонил като опасен „тайния“ свидетел срещу Благомир Коцев и го е върнал след 2 седмици

Радев: Как и.ф. шефът на ДАНС е изгонил като опасен „тайния“ свидетел срещу Благомир Коцев и го е върнал след 2 седмици

De Fakto 13.10.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 273 Прегледа

Defakto.bg

Проведените избори в Пазарджик са олицетворение на превзетата държава и еманация на покварата в българската политика

Ако ние не активираме съпротивителните сили на нашето общество, ще се връщаме назад във времето към най-мрачните епизоди на диктатура и грабеж, подчерта държавният глава

Румен Радев

 Това заяви днес президентът Румен Радев пред журналисти във Варна.

По думите на държавния глава резултатът от промените в службите за сигурност води до все по-яростни политически репресии, мачкане на неудобните, все по-брутален грабеж на публични ресурси и на частен бизнес, за което все по-малко ще научаваме, както не научихме и за източването на магистрала „Хемус“ при правителството на Борисов.

Президентът  заяви, че в случая не става въпрос за президентските правомощия, а за функционирането ни като правова държава. „, посочи президентът и допълни, че ще продължим и тихичко да обедняваме.

Тайният свидетел и казусът „Коцев“  

 „Все по-интересен става казусът с вашия кмет, обърна се държавинят глава към журналисите.  „Появиха се публикации за таен свидетел, украински гражданин.
Според тези публикации в началото на юли изпълняващият функциите председател на ДАНС със своя заповед гони въпросният гражданин и му налага забрана за влизане в страната заради общественоопасна дейност и пране на пари тук, във Варна. 
 
Пак според тези публикации, само две седмици по-късно същият изпълняващ функциите председател на ДАНС, си отменя собствената заповед и го връща в България. 
Румен Радев призова ресорната комисия в Народното събрание да изясни всички обстоятелства по казуса със защитения свидетел по разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев.
Това е абсолютен прецедент,  подчерта президентът.  “ За стотици издавани забрани за много години назад няма друг такъв случай.
(Именно защитеният свидетел  по  делото в петък,  10 октомоври,  бе основание за  прокуратурата да поиска удължаване на ареста на Коцев, въпреки, че „тайният“ инвеститор не бе уличил Коцев в престъпление, а  съдийката услужливо уважи искането б.а. )
По думите на президента това повдига логичния въпрос  кой е натиснал изпълняващия функциите председател на ДАНС да поеме този риск и да погази собствените си мотиви и защо?  

  По закон председателят на ДАНС е длъжен да предоставя еднаква по обем и съдържание информация на президента, министър-председателя и на председателя на НС, каза още Радев.

Към мен информация по този казус не е постъпвала“, посочи Румен Радев.

Това насочва към мисълта, че такава информация придобиват онези, които нямат право на достъп до нея, но явно я използват за свои користни цел„, каза президентът и допълни, че това е резултатът от промените в службите.

Президентът Радев днес е във Варна за церемонията за връчване на отличията на младежи от Международната награда на херцога на Единбург.

 

About De Fakto

Проверете също

МП предлага: Изхвърлянето на големи количества отпадъци на неразрешени места да се наказва със затвор до 5 години

  Изхвърлянето на битови, производствени или строителни отпадъци в големи количества на неразрешени места да …

Отсранили прокурор по „Хемусгейт“ заради негативна реплика към Бойко Борисов при разпит на Бойко Рашков

Kъде са 55 милиона лева, които бяха предназначени за строителството на магистрала „Хемус”?   Преди …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване