Радев: Как и.ф. шефът на ДАНС е изгонил като опасен „тайния“ свидетел срещу Благомир Коцев и го е върнал след 2 седмици

Проведените избори в Пазарджик са олицетворение на превзетата държава и еманация на покварата в българската политика
Ако ние не активираме съпротивителните сили на нашето общество, ще се връщаме назад във времето към най-мрачните епизоди на диктатура и грабеж, подчерта държавният глава
Това заяви днес президентът Румен Радев пред журналисти във Варна.
По думите на държавния глава резултатът от промените в службите за сигурност води до все по-яростни политически репресии, мачкане на неудобните, все по-брутален грабеж на публични ресурси и на частен бизнес, за което все по-малко ще научаваме, както не научихме и за източването на магистрала „Хемус“ при правителството на Борисов.
Президентът заяви, че в случая не става въпрос за президентските правомощия, а за функционирането ни като правова държава. „, посочи президентът и допълни, че ще продължим и тихичко да обедняваме.
Тайният свидетел и казусът „Коцев“
По закон председателят на ДАНС е длъжен да предоставя еднаква по обем и съдържание информация на президента, министър-председателя и на председателя на НС, каза още Радев.
„Към мен информация по този казус не е постъпвала“, посочи Румен Радев.
„Това насочва към мисълта, че такава информация придобиват онези, които нямат право на достъп до нея, но явно я използват за свои користни цел„, каза президентът и допълни, че това е резултатът от промените в службите.
Президентът Радев днес е във Варна за церемонията за връчване на отличията на младежи от Международната награда на херцога на Единбург.