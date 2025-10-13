Радев: Как и.ф. шефът на ДАНС е изгонил като опасен „тайния“ свидетел срещу Благомир Коцев и го е върнал след 2 седмици

Проведените избори в Пазарджик са олицетворение на превзетата държава и еманация на покварата в българската политика Ако ние не активираме съпротивителните сили на нашето общество, ще се връщаме назад във времето към най-мрачните епизоди на диктатура и грабеж, подчерта държавният глава

Това заяви днес президентът Румен Радев пред журналисти във Варна.

По думите на държавния глава резултатът от промените в службите за сигурност води до все по-яростни политически репресии, мачкане на неудобните, все по-брутален грабеж на публични ресурси и на частен бизнес, за което все по-малко ще научаваме, както не научихме и за източването на магистрала „Хемус“ при правителството на Борисов.

Президентът заяви, че в случая не става въпрос за президентските правомощия, а за функционирането ни като правова държава. „, посочи президентът и допълни, че ще продължим и тихичко да обедняваме.

Тайният свидетел и казусът „Коцев“

„Все по-интересен става казусът с вашия кмет, обърна се държавинят глава към журналисите. „Появиха се публикации за таен свидетел, украински гражданин.

Според тези публикации в началото на юли изпълняващият функциите председател на ДАНС със своя заповед гони въпросният гражданин и му налага забрана за влизане в страната заради общественоопасна дейност и пране на пари тук, във Варна.

Пак според тези публикации, само две седмици по-късно същият изпълняващ функциите председател на ДАНС, си отменя собствената заповед и го връща в България.

Румен Радев призова ресорната комисия в Народното събрание да изясни всички обстоятелства по казуса със защитения свидетел по разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев.

Това е абсолютен прецедент, подчерта президентът. “ За стотици издавани забрани за много години назад няма друг такъв случай.

(Именно защитеният свидетел по делото в петък, 10 октомоври, бе основание за прокуратурата да поиска удължаване на ареста на Коцев, въпреки, че „тайният“ инвеститор не бе уличил Коцев в престъпление, а съдийката услужливо уважи искането б.а. )

По думите на президента това повдига логичния въпрос кой е натиснал изпълняващия функциите председател на ДАНС да поеме този риск и да погази собствените си мотиви и защо?

По закон председателят на ДАНС е длъжен да предоставя еднаква по обем и съдържание информация на президента, министър-председателя и на председателя на НС, каза още Радев.

„Към мен информация по този казус не е постъпвала“, посочи Румен Радев.

„Това насочва към мисълта, че такава информация придобиват онези, които нямат право на достъп до нея, но явно я използват за свои користни цел„, каза президентът и допълни, че това е резултатът от промените в службите.