Упорството на Сарафов да стои на поста и.ф. главен прокурор застрашава и делата, и правата на жертвите от престъплания

Сбъдват се прогонизите на юристи, които предупреждаваха Борислав Сарафов и Прокурроската колегия, че оставането му на поста и.ф. главен прокурор след законовия срок, ще осуети защитата на правата на жертвите от престъпления и обвнияемите, тъй като е загубил легитимност да заема поста и да ги отстоява.

През отминалата седмица стана известно, че обвиняемият от Бургас Никола Бургазлиев, причинл тежка катастрофа в Слънчев бряг с АТВ през лятото, е поискал разследването по делото му да започне отначало.

Повод за внесеното от Бургазлиев искане до наблюдаващия прокурор е решението на ВКС, в което върховните съдии обявиха, че след 21 юли Сарафов е с изтекли правомощия и не може да извършва валидни правни действия по делата.

Двама съдии от Haĸaзaтeлнaтa ĸoлeгия нa BKC по повод искане на Сарафав за въззобновяване на две дела определиха, че пpaвoмoщиятa нa и. ф. глaвeн пpoĸypop cа пpeĸpaтени пo cилaтa нa закона ( чл. 173, aл. 15 oт ЗCB) cлeд изтичaнe нa шecтмeceчния cpoĸ oт влизaнe в cилa нa paзпopeдбaта, „поpaди ĸoeтo иcĸaнe зa възoбнoвявaнe нa нaĸaзaтeлнo дeлo, пoдaдeнo oт и. ф. глaвeн пpoĸypop cлeд 21.07.2025 г., нe cъcтaвлявa вaлиднo ceзиpaнe“. По подобен начин ще реагира всеки съд, пред който след 21 юли и.ф. гл. прокурор отправя искания.

По тази причина защитата на Бургазлиев настоява делото от Националното следствие да бъде върнато в Бургас, защото постановлението, с което Сарафов е възложил работата на следователи от Националната следствена служба е нищожно, а процесуално следствените действия до момента са извършени от незаконно избран разследващ орган.

Близките на Христина Здравкова, която загина след катастрофата, а малкото й момченци пострада жестоко, са готови да излязат на протест, защото съзират начин 18-годишният младеж „да се измъкне“.

През седмицата стана известно, че започналото преди месец разследването на русенската прокуратура по скандала с пребития шеф на ОДМВР Николай Кожухаров, отива в Окръжната прокуратура във Велико Търново.

По случая обвинения в хулиганство (и не само) получаха четирима младежи, един от които е непълнолетен. И четиримата бяха оставен в ареста от ОС – Русе, на трима от тях АС – Велико Търново промени мерките в домашен арест, а на непълнолетиня 15-годишншен Станислав определи „надзор на инспектор при Детска педагогическа стая“.

Заради обективността по разследването, което не даде ясни отговори за седнощната разправия, а подсказа „залитане“ в полза на началника, обществеността в Русе и много юристи настояха делото да бъде преместено в друг съдебен район.

Въпреки, че според НПК преместване на делата с „с оглед по-пълно разследване на престъплението“, става с разпореждане на главния прокурор (като в Бургас), в случая Русе Сарафав е избегнал да разпореди това, а постановление за преместването е издал зам. главен прокурор – след решението на ВКС.

Тепърва ще стане ясно дали местенето, направено от зам. главен прокурор, е процесуален проблем. Но е факт, че не са изключени възможностите за оспорване.

Защитницити по това дело досега не са пропуснали нито едно законононарушение по разследването.

По искане на адв. Методи Лалов, адвокатът на 15-годишния Стинаслав, Окръжна прокуратура във Велико Търново промени дори мярката на момчето в най-леката – „надзор на родителите“. Адвокатът обжалва и тази мярка с убеждението, че целта на мерките за неотклонение е да пресече опасностите обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление. А понеже такива опасности при младежа няма, то всяка мярка, която му се определя, е „незаконосъобразна и правно нетърпима“.

Но е факт, че след решението на ВКС, Сарафав избегна да извърши лично преместването на делото. След решението на ВКС, и.ф. главен прокурор Сарафов знае, че всяко негово действие по делата, ще е причина за процесуални проблеми по тях.

Логичен е и въпросът – тогава защо продължава да заема кабинета на четвъртия етатж с изтекъл мандат – нещо като загадка, но твърде лесна за разгадаване от публиката, на която й писна от това представление.

Имa зaĸoн, ĸoйтo му ĸaзвa, чe мoжe дa е изпълнявaщ фyнĸциитe 6 мeceцa и след това идва друг. Упорството да стои на поста след едностраничво тълкуване от Прокурорската колегия,(защото иска или са й поискали да го запази на поста), мoжe дa има тежест за непросредствените му подчинени и политичecĸи oпeĸyни, нo вече няма никакви гаранции, че ще пpopaбoти пpeд cъдa. Всичко по случая „Сарафов“ опира до ВКС.