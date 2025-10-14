Борислав Сарафов иска отвод на съдия Мирослава Тодорова от дело, свързано с отказ да бъде разследван

Изпълвяващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов поиска отвод на съдията от Софийския градски съд Мирослава Тодорова от дело срещу отказа на „ad hoc прокурора“ Даниела Талева да го разследва по сигнал на Гражданско сдружение БОЕЦ.

Тодорова е трябвало да се произнесе по жалба срещу отказ на Даниела Талева от 17 юни 2025 година да образува дело по материали, добили известност в публичното пространство като „Евротулийкс“, пишат от прокуратурата.

Става дума за информация, за която се твърди, че е от архива на бившия следовател Петьо Петров, а според гражданското сдружение те доказват, че Сарафов е осуетявал конкретни разследвания.

Отводът на магистрата се иска на три основания: че е част от Съюза на съдиите и като такава е поискала оставката на Сарафов, тъй като е останал на поста „изпълняващ функциите“ и след изтичането на шестмесечния ограничителен законов срок; че според публична информация в архива на Пепи Еврото се съдържат и копия от дисциплинарно производство срещу самата нея (за което ЕСПЧ осъди България)

и защото е изминал едномесечният срок за обжалване на отказа на Даниела Талева.

На финала на своето искане Сарафов цитира и практика на Европейския съд по правата на човека, съобщи БНР.