Единодушно съдийската колегия назначи Мариника Чернева за и.ф. председател на ВАС, Георги Чолаков – редови съдия

Мариника Чернева, новият  и.ф. председател на ВАС за следващите шест месеца

Единодушнос 9 гласа „ЗА“   Съдийската колегия на ВСС определи   Мариника Чернева за и. ф. председател на ВАС, на мястото на Георги Чолаков.

Колегията уважи молбата на Георги Чолаков и го преназначи с 9 гласа „за“ на длъжност  административен съдия.

Дo пpoмянaтa  ce cтигнa cлeд пpoмeнитe в Зaĸoнa зa cъдeбнaтa влacт, влeзли в cилa нa 21 янyapи, които дадоха 6-месечни мандати на „изпълнявaщите  фyнĸции“  глaвния пpoĸypop и пpeдceдaтeлите нa двeтe въpxoвни cъдилищa без право на повторно избиране.  И на Чолаков и Сарафов 6-месечната отсрочка изтече.

В крайна сметка при един и същи законов текст Чолаков напусна поста, а Сарафов не помръдва от своя в очакване на подобаващо тълкуване на закона.

В Съдйската колегия  близо два часа   спори на какво правно основание трябва да стане назначението и преназначението, стигна се и до особени мнения, но това не се отрази на смяната на вахтата във ВАС .

Мариника Чернева е с над 28 години стаж като съдия, от които близо 14 години – във Върховния административен съд.

От март 1999 г. до януари 2005 г. е била съдия в Софийки градски съд. В периода декември 1991 г. до март 1999 г. е била съдия в Софийски районен съд.

Завършила е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“ през 1988 г.

Очаквайте подробности

