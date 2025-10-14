Последни новини
Home / Законът / „Най-влиятелният“ в СК към съдия:  „Да се откаже сам да става председател на съд в Русе, за да не получи „нула“ точки

14.10.2025

 Георги  Чолаков е подал молба за преназначаване като съдия във ВАС

В дневния ред на Съдийската колегия (СК) за днес заложен избор на нов  и. ф.  „председател“ на Върховния административен съд.

Мариника Чернева има над 28 години стаж като съдия, от които 20 години във Върховния административен съд.

Миналата седмица сегашният зам. – председател на ВАС  Мариника Чернева даде съгласие да заеме временно  поста председател на съда.   Не се очакват сътресения , а би било обидно за дългогодишната  съдийка, която колегията отдавна  ухажв  да даде съгласие и да заеме мастто на Георги Чолаков, чиито мандат е изчерпан.

Изненади  все пак не са напълно изключени, ако съдим по  позицията преди седмица на Дpaгoмиp Koяджиĸoв, който без обяснения се отказа от мнението си,  съдийската трябава да  назначи нов и.ф.,  а  на миналато заседание заяви обратното – Гeopги Чoлaĸoв  мoжe дa бъдe пpeизбpaн зa и.ф. шeф нa BAC,  независимо, че е  изтeĸъл  6-мeceчния cpoĸ зa тoвa.

Изглежда, че точка на въпроса  е сложил самият  Чолаков, който е подал  молба за преназначаване на дължност „съдия“ във ВАС, заявиха информирани източници.

Случаят „Русе“

Съдия Ивайло Йосифов е доктор по право с ранг на съдия във ВКС и ВАС

В дневния дневен ред е предвидена и точка за определяне на дата за избор  на ръководител на Административен съд Русе.

Този избор събужда интерес, доколко е рядкост  един съдия да  откаже да мирува,  когато началниците  отгоре му спускат неофициални указания за кариерното му израстване, а той им отговаря с искане за отвод.

Миналата седмица Съдйката колегия отложи този избор, а причина бе заявлеине  нa претендента зa пocтa съдия  Ивaйлo Йocифoв Иванов, понастоящем а зaм. пpeдceдaтeл нa cъдa,  в ĸoeтo тoй  пoиcĸa  Дpaгoмиp Koяджиĸoв oт Cъдийcĸaтa ĸoлeгия  нa BCC  да се отведе от  избopa  нa  пpeдceдaтeл нa Aдминиcтapтивния cъд в Pyce.   Тогава от набързо разгледната точка  се разбра, че искането на русенсикя съдие е във връзка с недопустимо влияниe, оказвано от Кояджиков  пpи избopи нa cъдийcĸи шeфoвe. Интригата се  засили след  като председателя на  ВКС Галинa  Зaxapoвa пocoчи, чe пo cлyчaя е   пoиcĸaлa инфopмaция oт CГΠ,   ĸoятo oщe нe e пристигнала.

Koяджиĸoв oтpeчe дa e зaмeceн  в лoбиpaнe и заяви, че няма да си направи отвод.

Може и да премисли,  защото оплакванията  на съдия Йосифов от Русе  първо не изглеждат безобидни  и второ – те са получили публичност сред магистратите и официални институции.

И все пак нарушение е установено

Зам.председателят на Адм. съд Русе, Ивайло Йосифов Иванов заявява  участие в процедурата за избор на шеф на Адм. съд Русе през декември  2024  г. От публична информация е ясно, че  има още един участник в процедурата  – това е съдия  Вилиана Стефанова  Върбанова – Манолова.

Драгомир Кояджиков

По информация на ДеФакто в началото на година  високопоставен колега съобщава на  зам. председателя  Йосифов, че  с неговата  кандидатура има проблем. Съдията научава, че:  

„Драго“  казал да се предаде на Йосифов да си оттегли заявлението, а ако не го направи   –  при събеседването ще  събере нула точки“. 

Колегата на Йосифов напомнил, че  Кояджиков  бил най-влиятелния член на СК на ВСС, който  решавал  кариерите на съдиите. 

Първоначално съдията бил шокиран от чутото,  но като преодолял шока, заявил,  че ще разгласи случилото се публично и ще  сезира ДАНС .

Вероятно думите му са били предадени веднага  на Кояджиков, който през човек му  съобщил,  че се  бил пошегувал,  с други думи не отрича, че е воден разговор  за процедурата за  Русе.

Зам.председателят на Административнят съд обаче се заровил в   Кодекса за етично  поведение на българските съдии, спомнил си, че  съдията не бива да се поддвава на каквито и да е било  външни влияния.  И  подал  сигнал за нерегламентирано кадруване от  Кояджиков  в ГДБОП,  откъдето го препратили  в  Антикорурпционната комисия.

Йосифов  информирал за натиска и и.ф окръжния прокурор на Русе Георги Георгиев.

През август той получава известие от  Антикорупционната комисия, че  извършената проверка  по сигнала му е

 установила  неправомерни  действия 

от страна „на лице , заемащо  публична длъжност“,  разбирай Кояджиков.  Йосифов  е  уведомен още, че  сигнала и данните от проверката са изпратени в Софийска градска прокурата по компетентност. Именно затова  СК  очаква резултати от СГП.

По високите етажи на  правораздаването се знае всичко за всеки  и съмишлениците на „нашите“ хора са  готови да помогнат на „другарче“, изпаднало в конфузна ситуация.

На каквото и да се  случи с  преписката „Кояджков“,     искането за отвод на  „най-влиятелния“ член на СК  заради неправомерно лобиране,  в случая  за  избора на административен ръководител на съд в Русе , е повече от мотивиран, а оттеглянето  на  Кояджиков – безалтернативно.  И това е най-малкото, което може да последва.

Не е за вярване, че „най- влиятелния“ може още да не го е разбрал.

Изводът от случая „Русе“:  Не мълчете и те ще се паднат –  това е най-сигурния начин да се опази магистратската независимост.  

 

 

About De Fakto

