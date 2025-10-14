СК ще иска подробна информация от СГП защо е прекратила производство срещу Драгомир Кояджиков

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Съдийската колегия реши да изиска повече факти и обстоятелства от Софийска градска прокуратура, която е прекратила дело за длъжностно престъпление по чл.283 от НК срещу Драгомир Кояджиков. Информацията е нужна на колегията, за да прецени дали по общия ред или по Механизма срещу накърняване на независимостта и оказване на натиск върху съдии да разгледа сигнал за на съдия за недопустиво поведение на кадровика.

Съдиите решиха на 4 – ти ноември да бъде проведено събеседване със зам. председателя на Административен съд – Русе Ивайло Йосифов. Той настоя пред Съдийската колегия Драгомир Кояджиков сам да си направи отвод от избора за председател на Администиртавиен съд – Русе заради опита да му въздейства да се оттегли от участиете в конкурса. Поиска също да бъде изслушан публично заедно с бившия шех на съда Деян Василев.

Дефакто писа по-рано, че в началотото на годината колега съобщава на зам. председателя Ивайло Йосифов, че с неговата кандидатура има проблем, защото „Драго“ казал да се предаде на Йосифов да си оттегли заявлението, а ако не го направи – при събеседването ще събере нула точки“.

Според колегата „ Кояджиков бил най-влиятелния член на СК на ВСС, който решавал кариерите на съдиите“. Когато Йосифов заявил, че ще сезира ДАНС и не само и това стигнало до Кояджиков, той бързо реагирал, че се е пошегувал.

Преди решението на СК за искане на информация от СГП, заради Драгомир Кояджиков и Боян Магдалинчев точката бе отложена за по-късен час, защото Магдалинчев напусна, когато се гласуваше датата на следващото заседание по въпроса, а Кояджиков не гласува.

Атанаска Дишева съвсем делоно се объран към Коджиковс думите, че просто й е неудобво да напомня, че във ВСС се гласува със „за“ или „против“, а въздържал се – няма.

Кояджиков, благосклонно склони да участва в гласуването с думите : „Бройте ме против“ .

Олга Керелска обаче не на шега го призова си направи отвод от предстоящото събеседване, защото името му е „сериозно“ е замесено в сигнала на съдия Йосифов

Какво е това „полуотовод“, „полугласуване“, попита го тя.“ „Губим авторитет като Съдийска колегия“, отбеляза Керелска.

Точката от дневния ред докладва самият Кояджиков и от изявлението му стана ясно, че чаканата информация от СГП е дошла.

Кояджиков потвърди, че няма да си направи отвод от процедурата по избора на председател на Администравен съд – Русе , а въпреки, че е очевидно заинтересован, той е един от първите получили информацията на СГП.