СК ще иска подробна информация от СГП защо е прекратила производство срещу Драгомир Кояджиков

De Fakto 14.10.2025 Законът Напишете коментар 352 Прегледа

Съдийската колегия реши да изиска повече факти и обстоятелства  от Софийска градска прокуратура, която е прекратила  дело за длъжностно  престъпление  по чл.283  от НК  срещу Драгомир Кояджиков.  Информацията е  нужна на колегията, за да прецени  дали по общия ред или по Механизма срещу накърняване на  независимостта и оказване на натиск върху съдии да разгледа  сигнал за на съдия за недопустиво поведение на кадровика.

Драгомир Кояджиков

Съдиите решиха на 4 – ти ноември да бъде проведено събеседване със  зам. председателя на Административен съд –  Русе Ивайло  Йосифов.  Той  настоя пред Съдийската колегия   Драгомир Кояджиков сам да си направи отвод от избора  за председател на Администиртавиен съд – Русе заради опита  да му въздейства да се оттегли от участиете в конкурса.  Поиска също  да бъде изслушан публично заедно с бившия шех на съда   Деян Василев.

Дефакто писа по-рано, че  в началотото  на годината  колега  съобщава на  зам. председателя  Ивайло Йосифов, че  с неговата  кандидатура има проблем, защото  Драго“  казал да се предаде на Йосифов да си оттегли заявлението, а ако не го направи   –  при събеседването ще  събере нула точки“.

Според колегата „ Кояджиков  бил най-влиятелния член на СК на ВСС, който  решавал  кариерите на съдиите“.  Когато Йосифов заявил,  че ще сезира ДАНС и не само и това стигнало до Кояджиков, той бързо реагирал, че  се е  пошегувал.

Преди решението на СК за искане на информация от СГП,  заради   Драгомир  Кояджиков и Боян Магдалинчев  точката бе  отложена за по-късен час, защото  Магдалинчев напусна, когато се гласуваше датата на следващото заседание по въпроса, а  Кояджиков не гласува.

Атанаска Дишева съвсем делоно се объран към Коджиковс думите, че просто й е неудобво да напомня, че във ВСС се гласува със „за“ или „против“, а въздържал се  – няма.

Кояджиков,  благосклонно склони да участва в гласуването с думите :   „Бройте ме против“ .

Олга Керелска обаче не на шега го  призова  си направи отвод от предстоящото събеседване,  защото  името му  е „сериозно“ е замесено в сигнала на съдия Йосифов

Какво е това  „полуотовод“, „полугласуване“, попита го тя.“  „Губим авторитет като Съдийска колегия“,  отбеляза Керелска.

Точката от дневния ред докладва самият Кояджиков и от изявлението му стана ясно, че чаканата информация от СГП е дошла.

Кояджиков потвърди, че няма да си направи отвод от процедурата по избора на председател на Администравен съд – Русе , а  въпреки, че е очевидно  заинтересован, той е  един от първите получили  информацията на СГП.

