Прокурорската колегия откри четири процедури за избор на административни ръководители

15.10.2025

Прокурорската колегия (ПК) на Висшия съдебен съвет откри процедури за избор на административни ръководители на Апелативна прокуратура – Велико Търново, на Районна прокуратура – Силистра, на Окръжна прокуратура – Враца и на Окръжна прокуратура – Смолян

В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“ предложения за назначаване на административни ръководители могат да се подават в администрацията на ВСС с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес на Висшия съдебен съвет – vss@vss.justice.bg, или чрез лицензиран пощенски оператор на официалния адрес на Висшия съдебен съвет.

Решението на Прокурорската колегия ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“ и публикувано на интернет сайта на ВСС.

След  проведено явно гласуване и при  резултат 1 гласа „за“ и 7 гласа „Против“, ПК не назначи Андреан Сутров прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора, на длъжността „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Стара Загора.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

Колегията  освободи  Атанас Доцински като заместник-районен прокурор  на Софийска районна прокуратура,  от датата на вземане на решението.

ПК Колегията определи пет щатни длъжности за заместник-районен прокурор на СРП чрез трансформиране на една длъжност за заместник на административния ръководител в длъжност „прокурор“ , на която преназначи  Доцински,  съобщи  ВСС.

 

