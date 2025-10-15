ВАС отмени решение на АССГ за ремонта на моста на бул. „България“, АПИ да започне възстановаването, постанови съдът

Върховният административен съд отмени решение на Административен съд София-град (№ 14740 от 29.04.2025 г.) и отхвърли като неоснователна жалбата на Агенция „Пътна инфраструктура“ срещу заповед № САГ24-РА-20-38/30.08.2024г. на вр. и.д. главен архитект на Столична община, съобщават оттам.
С оспорената заповед е наредено на Агенция „Пътна инфраструктура“ да предприеме незабавни действия за основен ремонт и възстановяване на мостово съоръжение, част от пътен възел при бул. „България“, Околовръстен път – София /II-18/, както следва:
1.1. Незабавно временно укрепване на съоръжението с цел защита живота, здравето и спокойствието на гражданите, както и с оглед предотвратяване погиването му, и осигуряване на нормалното му ползване до извършване на действията по т.1.2, т. 1.3 и т. 1.4.
1.2. Възлагане на последващо конструктивно обследване на съоръжението, съдържащо конкретно предписания към съдържанието на последващия инвестиционен проект;
1.3. Въз основа на обследването да се изготви инвестиционен проект, който да се внесе за разглеждане и одобряване пред компетентния административен орган, и за издаване разрешение на строеж;
1.4. Изпълнение на строително-монтажните работи, предвидени в одобрените/съгласувани проекти и издаденото разрешение за строеж.
Съгласно разпоредбите на Закона за пътищата (ЗП), Правилника за приложение на Закона за пътищата (ППЗП) и Наредба № РД-02-20-19/12.11.2012 г., ясно са дефинирани дейностите по „поддържането“ на пътищата и техния „текущ ремонт“, както и задължението за поддържане и текущият ремонт на републиканските пътища.
Задължението за поддържане и текущият ремонт на републиканските пътища е възложено на АПИ с възможност за съвместяване на тези задължения с общината по изрично споразумение (чл.3 от Наредба № РД-02-20-19/12.11.2012 г.).
Републиканските пътища са изключителна държавна собственост, като към тях се отнасят и пътните съоръжения, каквото е и процесното мостово съоръжение. Следователно, възложител на ремонтно–възстановителни дейности на процесното мостово съоръжение е АПИ.
Върховните съдии приемат, че оспорената заповед е издадена в съответствие с приложимите материалноправни разпоредби.
Решението по административно дело № 6455/2025 г. е окончателно и не подлежи на обжалване.