Внезапно почина съдия Даниела Врачева от Апелативен съд – София

Внезапно почина съдия Даниела Врачева от Апелативен съд – София

на 14.10.2025 г.  внезапно почина Даниела Врачева – съдия в Апелативен съд – София, съобщи Висшият съдебен съвет.

Нейната кариера в органите на съдебната власт започва през 1998 г., като първоначално е прокурор в Районна прокуратура – Ботевград, а в периода 2002 г. – 2006 г. е заместник – районен прокурор. През 2006 г. е назначена на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – София.  От 2011 г. е съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, а след закриването му – в Апелативен съд – София.

Даниела Врачева ще бъде запомнена като професионалист, добър и всеотдаен колега, човек с голямо сърце.

Членовете на Висшия съдебен съвет изразяват искрени съболезнования и се присъединяват към скръбта на семейството.

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА Й ПАМЕТ!

Поклонението ще се състои на 17.10.2025 г. (петък) от 12.00 ч. в Дом на покойника – гр. Ботевград.

