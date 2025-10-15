Я, инспектор в КПК знае, че Коцев в петък ще е в ареста, след утрешното заседание за освобождаването му

Във Фейсбук тя съобщи за нови анонимни свидетели срещу Благомир Коцев:

„Днес в 17.53 ч. ми се обади инспектор от Комисията за противодействие на корупцията, че по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев има разпитани двама анонимни свидетели и трябва да предяви разпитите.

Понеже не мога в сряда , инспекторът определи деня – петък, а мястото – в ареста, тъй като „нали Коцев е там“.

И сега се чудя – след като инспекторът знае, че в петък Коцев ще е в ареста, какво ще правим в четвъртък в съда, който трябва да прецени законността на задържането? „

Няма как да не прави впечатление струпването на анонимни свидетели срещу кмета на Варна Благомир Коцев. „Подходящи за спецсъдии“, коментираха наблюдатели повтарящите се „случайности“ на дежурни съдии по мерките срещу Коцев.

Cъдия Силвия Pyceвa зaлoжи обаче нa чyждecтpaнния инвecтитop, че пapитe oт пoдĸyпи, за който тoй говори, ca cтигaли дo Блaгoмиp Koцeв. Дopи издeвaтeлcтвaтa нaд пoвтopнo paзпитaния бивш зaм. № ĸмeт нa Bapнa Диaн Ивaнoв, че ще бъде вкаран в ареста и после и децата му няма да го познаят, ако не напише каквото му кажат, нe пoвлияxa нa бившaтa cпeцcъдийĸa. И още куп неща пропусна бившата спецсъдийка.

Емблематичният юрист Петър Обретенов коментира в правен анализ за Дефакто, че продължаваното задържане на варненския кмет е в нарушение на Конституцията, защото „надхвърля необходимото за осъществяване на правосъдието“.

