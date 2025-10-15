Я, инспектор в КПК знае, че Коцев в петък ще е в ареста, след утрешното заседание за освобождаването му

За утре , четвъртък, в Софийския апелативен съд и в Софийския градски съд са насрочени заседания за промяна на мерките за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев и на бившия зам.– кмет Никола Барбутов.
В САС съдия – докладчик по делото „Коцев“ е бившата спецсъдийка Красимира Костова (виж по – долу) , а в СГС на „Барбутов“ – съдия Никола Николов.
Многозначителен щрих към баталията със задържането на Благомир Коцев отбеляза адвокат Ина Лулчева.
Във Фейсбук тя съобщи за нови анонимни свидетели срещу Благомир Коцев:
„Днес в 17.53 ч. ми се обади инспектор от Комисията за противодействие на корупцията, че по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев има разпитани двама анонимни свидетели и трябва да предяви разпитите.
Понеже не мога в сряда , инспекторът определи деня – петък, а мястото – в ареста, тъй като „нали Коцев е там“.
И сега се чудя – след като инспекторът знае, че в петък Коцев ще е в ареста, какво ще правим в четвъртък в съда, който трябва да прецени законността на задържането? „
Няма как да не прави впечатление струпването на анонимни свидетели срещу кмета на Варна Благомир Коцев. „Подходящи за спецсъдии“, коментираха наблюдатели повтарящите се „случайности“ на дежурни съдии по мерките срещу Коцев.
Cъдия Силвия Pyceвa зaлoжи обаче нa чyждecтpaнния инвecтитop, че пapитe oт пoдĸyпи, за който тoй говори, ca cтигaли дo Блaгoмиp Koцeв.
Дopи издeвaтeлcтвaтa нaд пoвтopнo paзпитaния бивш зaм. № ĸмeт нa Bapнa Диaн Ивaнoв, че ще бъде вкаран в ареста и после и децата му няма да го познаят, ако не напише каквото му кажат, нe пoвлияxa нa бившaтa cпeцcъдийĸa. И още куп неща пропусна бившата спецсъдийка.
Защитеното „оръжие“ на прокуратурата в лицето на инвеститора предизвика дори президента Румен Радев да попита – как и.ф. шефът на ДАНС е изгонил като опасен „тайния“ свидетел срещу Благомир Коцев и го е върнал след 2 седмици? (за да свидeтелства срещу Коцев – б.а. )
„Когато демокрацията е атакувана в една държава членка, тя е отслабена в цяла Европа“ това заяви от арест– кметът на Варна Благомир Коцев в писмо до членове на Европейския комитет на регионите по време на Европейската седмица на градовете и регионите в Брюксел вчера. Ако не беше задържан, той трябваше да трябваше да бъде докладчик на заседанието на Комитета, посочи БНР.
Писмото от ареста е посрещнато със ставане на крака и аплодисменти от цялата зала, а председателят на групата на „Обнови Европа“ в Европейския комитет на регионите – Франсоа Декостер, казва, че неговата битка е и тяхна битка и се надява скоро да се върне сред тях.
Спомени от дела на съдии по мерките на Благомир Коцев
Съдия Красимира Костова Костова ще бъде завинаги запомнена с (поне) с две свои решения в спецсъда, коментира BIRD.BG.
На финала по това дело Тодоров не само бе оправдан, но и бе постановено, че е изначално не е било извършено престъпланието, в което е обвинен.
По второто дело – съдията остави в ареста Явор Златанов, където той загуби бъбрека си, а благодарение на агитката около #Еврото – и златото си. И при двете произнасяния „компания“ на Костова правеше Магдалена Лазарова сега зам. – главен прокурор, напомня BIRD.