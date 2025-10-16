Бивша спецсъдийка отказа да си направи отвод по делото „Коцев“, за да не седне на мястото й удобен съдия

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

С искане на два отвода започна съдебното заседание по молба на кмета на Варна Благомир Коцев да излезе на свобода. Адвокатът му – Ина Лулчева, се усъмни в непредубедеността на председателя на съдебния състав и на един от прокурорите по делото. Лулчева поиска отвода на съдия Красимира Костова – съдия докладчик по делото, и председател на съдебния състав – с аргумент, че като бивш съдия в Специализирания съд, закрит по инициатива на “Продължаваме промяната”, тя е предубедена, както и, че делото е политическо, тъй като Коцев е представител на „ПП“ , а по това дело се преследва представител на опозицията. От защитата поискаха отвод прокурора Калин Близнаков заради неетичон оведение, тъй като на предишно заседание обвини адвокатите на Коцев че под негово въздействие бившият зам.– кмет Диан Иванов, се е отказал от показанията си, дадени срещу него. Съдът отхвърли и двете искания. Съдия Костова заяви, че ако си направи отвод, би отворила възможност за следващи искания и за избор на „удобни съдии“, когато заседават съдии от бившия Специализиран съд. Тя пропусна отвода на бившия председател на закрития апелативен спецсъд Георги Ушев, който не беше заместен от „удобен“ за Коцев съдия. Костова не не видя проблем и в етичното поведение на прокурор Близнаков. Така се стигна до внасянето от Прокуратурата на 2 тома с нови доказателства, с които адвокатите се запознаха. Предстои да се разбере какво е събрано срещу Коцев буквално в последните часове.

Не чух, не видях, не разбрах

Отхвърлено беше и искане на защитата показания да даде Асен Василев – председател на “Продължаваме промяната” и бивш финансов министър, който е в залата заедно с други съмишленици. Искането е заради появата на името му сред свидетелски показания, според които пари от корупционната схема, в която твърди, че е участвал в Коцев и още двама общински съветници, са стигали и до Асен Василев. Именно заради присъствието на лице с имунитет в показанията, делото се гледа в София. Съдът отказа да разпита Василев, тъй като смята, че в тази процедура по мярка за неотклонение, това е недопустимо. „В момента сме свидетели, че и съда, и прокуратурата, и Комисията за противодействие на корупцията, са в ролята на трите маймунки – не чух, не видях, не разбрах. Затова дойдох днес тук, лично в залата, за да им кажа, че нямам нищо общо с тази крадла. Всичко, което тя казва, е абсолютно невярно, за да може делото да отиде във Варна и да се гледа от Варненския съд и варненската прокуратура, а не от нагласени състави и прокурори„, заяви Василев пред журналисти. Благомир Коцев е задържан вече над три месеца по думите на една доказана крадла. Агенция за държавна финансова инспекция има доклад, направен още по време на правителството „ГЕРБ 3″, който уличава нейната фирма в над 500 хил. лв. откраднати средства от българските студенти и тяхната храна“, каза Василев пред медиите, цитиран от БТА. „Тази крадла е казала, че има неизвестен депутат, след което е намесила моето име. Заради този факт делото се гледа в София със Софийската прокуратура и съд, където могат да се нагласят състави, а не във Варна, където му е мястото. Вече трети месец Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и Софийска градска прокуратура отказват да ме разпитат, а току-що и съдът отказа да ме разпита, за да може делото да седи в София, а не да отиде във Варна“, каза Василев. Той допълни, че съдът, и прокуратурата, и КПК по това дело са в ролята на трите маймунки – не чух, не видях, не разбрах

Защитата