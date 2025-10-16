Манолова към „елита“: Качете се на влака и ще чуете от първо лице какво мислят „простосмъртните“ за вас

“Президентът Радев се отказва от НСО и се качва на личния си автомобил.

Време е да го последва елитът – депутати, министри.” – това заяви председателят на гражданската платформа Изправи се.БГ Мая Манолова в своя позиция в социалните мрежи.

Според Манолова те трябва да чуят от първо лице какво мислят за тях „простосмъртните“ – какви са техните проблемите, защото “елитът живее в собствената си кула от слонова кост.”

Бившият омбудсман припомни, че през 2018 г., подобно на войната на управляващите срещу президента, правителството отне служебния автомобил на омбудсмана и тогава Манолова се придвижваше с влак, автобус и провеждаше приемни със стотици граждани там.

“Господа депутати, качете се на влака. Така ще е ясно кой от т.нар. „управляващи“ кара влака, кой е пътник, и кого го возят и той само вика „ту-туууу”.”