Последни новини
Home / Законът / Манолова към „елита“: Качете се на влака и ще чуете от първо лице какво мислят „простосмъртните“ за вас

Манолова към „елита“: Качете се на влака и ще чуете от първо лице какво мислят „простосмъртните“ за вас

De Fakto 16.10.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 125 Прегледа

Defakto.bg
След като   ГЕРБ отне служебния автомобил на НСО на омбудсмана  Мая Манолова, през ноември 2018 г. на тя започна  да пътува с влак и автобус, за да изпълнява задълженията си – да се среща с хората.  На снимката първата влакова приемна  по линията София –Варна.  Манолова с екипа си даваше консултации на граждани, които чули за приемната,  причакваха влака по гарите, за да поставят болните си въпроси.

“Президентът Радев се отказва от НСО и се качва на личния си автомобил.

Време е да го последва елитът – депутати, министри.”  – това заяви председателят на гражданската платформа Изправи се.БГ Мая Манолова в своя позиция в социалните мрежи.

Според Манолова те трябва да чуят от първо лице какво мислят за тях „простосмъртните“ – какви са техните проблемите, защото “елитът живее в собствената си кула от слонова кост.”

Бившият омбудсман припомни, че през 2018 г., подобно на войната на управляващите срещу президента, правителството отне служебния автомобил на омбудсмана и тогава Манолова се придвижваше с влак, автобус и провеждаше приемни със стотици граждани там.

Господа депутати, качете се на влака. Така ще е ясно кой от т.нар. „управляващи“ кара влака, кой е пътник, и кого го возят и той само вика „ту-туууу”.”

About De Fakto

Проверете също

СГС наложи „домашен арест“ на Никола Барбутов: Задържането не се налага, за да събира обвинението доказателства

Софийски градски съд измени мярката за неотклонение „задържане под стража“ на бившия зам.-кмет на София …

За шести път съд остави Благомир Коцев в ареста, този път с едно особено мнение (допълнена)

Бивша спецсъдийка отказа да си направи отвод по делото „Коцев“, за да не седне на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване