Пленумът на ВСС отказа тълкуване на закона, който свали Чолаков като и.ф. шеф на ВАС, а Сарафов не помръдва от поста

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Единодушно с 15 гласа „за“ Пленумът на ВСС реши да не изпраща искане до 51 – то НС за автенитично тълкуване на чл. 173 ал 15 от Закона за съдебната власт .

Предложението бе направено от Съдъйската колегия на ВСС, но не срещна одобрение нито от прокурорите, нито от съдиите на заседанието на пленума днес.

Така съдия Георги Чолаков остава редови административен съдия във ВАС, поради изтекъл 6-месечен мандат, Мариника Чернева и.ф. председанел на ВАС за шест месеца. Борислав Сарафов ще продължава да стои на поста като и. ф. главен прокурор, независимо, че краткосрочния му мандат, също като на Чолаков, изтече на 21 юли 2025 година, а по две дела ВКС обяви, че е с прекратени правомощия на поста.

По предложение на Съдийската колегия ПВСС, свикан от правосъдиня министър Георги Георгиев, обсъди въпроса дали необходимо ли е да се иска автентично тълкуване разпоредбата на чл. 173, ал 15 от Закона за съдебната власт. С нея бе въведено ограничение от 6 месеца за заемане на постовете главен прокурор и председатели на на върховните съдилища при липса на титулярни ръководители.

Министърът на правосъдието присъства и не се включи в обсъждането,

Съдийската колегия, която взе решеине, че законът се прилага спрямо и. ф. Георги Чолаково и вече назначи зам. председателя на ВАС Мариника Чернева за нов и.ф. ръководител на съда за шест месеца, изненадващо по предложение на Даниела Марчева с 5:4 гласа предложи на Пленума да реши дали да се поиска автентично тълкуване от НС на текста от съдебния, според който на 21 юли т.г.изтекоха манадатите на Чолаков и Сарафов.

Прокурорската колегия обаче не нензначи нов и. ф. на мястото на Сарафов с мотива, че законът нямал обратно действие, и той, въпреки изтеклото времетраене, продължава да е в кабинета на главен прокурор.

Галина Захарова, която докладва предложението на СК се обяви против искаен за тълкуване, защото текстът е напълно ясен. Законът урежда отношения „оттук нататък“. За нея е безспорно, е временните мандати на двамата са изтекли. В тази връзка тя се позова на правни изследвания на проф. Даниел Вълчев и доц. Диана Марчева, които задълблочено са обяснили несъщиското обратно действие на закона.

„Двете колегии направиха разрично тълкуване на разпоредбата и въпросът е дали да се отправи искане до НС за това тълкуване„, каза тя.

Междувременно Боян Магдалинчев съобщи, че пристигнало писмо до пленума от трима депутати от ПП-ДБ, в което те са обсонавали мотивите за примане на нормата на чл.173 ал. 15 от съдебния закон. Той не прочете писмото, но едва ли някой се съмнява, че идеята беше постът на главен прокурор да не може да се заема безсрочно, а Сарафов е назначен като и.ф. още през 2023 г.

Вероника Имова предложи точката да не се разглежда от пленума, а въпросът да се върне в Съдийската колегия, но по-късно оттегли предложението си.

Стефан Петров от Прокурорската колегия повтори, че тя не е променила становището си, което запазва Сарафов на поста, а също и че е против искането на автентично тълкуване от НС „Икали ли сме досега такова тълкуван – искали сме. Получавала ли сме тълкуване – не сме!“ В защита на позицията на ПК, той се позова на изказвания на професорите Пламен Киров, Георги Блазнашки и Радев, а за да не политизира въпроса той се обяви срещу поисканото тълкуване от НС.

Огнян Дамянов също посочи, че няма да подкрепи да се пита НС, тъй като позицията на колегията е ясна – разпоредбата в ЗСВ е неприложима спрямо решението за определяне на Борислав Сарафов за изпълняващ функциите. Той отбеляза, че потвърждението на тяхното решение за Сарафов от септември не е обжалвано пред ВАС.

Галина Захарова уточни, че като е посочила имена на юрисит е имала предвид техните юридически изследвания за обратното действие на закона, а не коментари по случая „Сарафов“.

Атанаска Дишева отбеляза, че пленумът не може да оттегли и върне върпроса ва СК, която е компетентна да прави предложения и въпросът може да ес реши само с гласуване. Тя се върна още на избора на Сарафов за и.ф. от прокурарската колегия от 16 юни 2023 г. , ден сле д „уволенението “ на Гешев, с мнение, че колегията неправило е решила въпроса бързо и сама, тъй като той е компетентност на Пленума на ВСС. заяви Дишева.

Именнно това доде до днешните проблеми, обобщи тя.

Олга Керелска също се изказа против идеята за автентично тълкуване. Първо, каза тя, НС не отговаря на исканията за тълкувателен закон по автенично тълкуване на спорин разпоредби. Второ нормата е абсолютно ясна и просто не е нужно с процесурани хватки да се подлага на тълкуване. И в дебатите, и в мотивите при приемане на законопроекта, е ясно, че фактичеста идея е била действащите администратративни ръководители да не могат неограничено да изпъляват временните си функци. „

„Цялата общественост разбра какво значеинето на тази разпоредба (чл 173 , ал.15 от ЗСВ), само ние във ВСС продължаваме да спорим. Нещо, което е недостойно“, заключи Керелска .