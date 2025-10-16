Правосъдният министър е обсъдил в Брюксел законодателни промени, свързани с новото плащане по ПВУ

Министърът на правосъдието Георги Георгиев обсъди в Брюксел с представители на Европейската комисия последния законодателен пакет, необходим за третото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост.

Той представи промените в Наказателно-процесуалния кодекс, насочени към по-голяма ефективност на наказателното производство.

Сред тях са нови основания за отмяна на прокурорско постановление за прекратяване на дело, както и разширен съдебен контрол при решения за прекратяване или спиране на разследвания.

Целта е да се ускорят процедурите и да се предотврати прекратяването на наказателни производства поради изтекла давност.

Европейската комисия очаква текстовете да бъдат приети възможно най-скоро.