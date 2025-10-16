Присъди: Съдилища наложиха 8,5 г. затвор за непълнолетен, убил жена след тежък побой, 12 г. за баща изнасилил дъщеря си

Окръжен съд Перник призна за виновен подсъдимия Д.П., привлечен към наказателна отговорност по дело на Окръжната прокуратура в Перник за извършено от него като непълнолетен умишлено убийство по хулигански подбуди.

В ранните часове на 29 юли 2024 г. 17-годишният нанесъл побой на жена пред магазин на ул. „Юрий Гагарин“ в гр. Перник.

За жестоката агресия стана ясно от видео, което в края на юли бе разпространено в социалните мрежи. Инцидентът е от 29 юли пред денонощен магазин в квартал „Изток“ в Перник.

На клипа се виждат две момчета – едно, което първо заговаря жената, която сяда на една от масите. Към тях се приближава и 17-годишният младеж, който с два удара в главата сваля жената на земята. Следват множество удари и ритници в областта на главата и лицето ѝ.

Пострадалата е била транспортирана в болница и приета в безсъзнание. Вследствие на побоя ѝ били причинени увреждания – травми на главата, шията, лицето, гърдите и крайниците.

Лечението ѝ продължило до 20.09.2024 г., когато е починала.

Според вещите лица смъртта ѝ се дължи на двустранна бронхопневмония, развила се вследствие на констатираните травми с увреждане на сънната артерия и развилите се от нея усложнения.

Съдът призна Д.П. за виновен за извършенотоо престъпление и го осъди на 8 години и 6 месеца лишаване от свобода при строг режим на изтърпяване.