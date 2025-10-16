СГС наложи „домашен арест“ на Никола Барбутов: Задържането не се налага, за да събира обвинението доказателства

Софийски градски съд измени мярката за неотклонение „задържане под стража“ на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов и му наложи „домашен арест“. Той е обвиняем за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи.

Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване и протест.

Според съдебния състав доказателствата по делото обосновават извод за обосновано подозрение по отношение на Барбутов относно престъпленията, за които е обвинен и тази позиция не е разколебана към момента.

Съдът посочи, че Барбутов няма опасност да се укрие, но е намалял интензитетът на опасността да извърши престъпление.

Също така съставът отбеляза, че за задържането не е основание да се осигурява възможност на прокуратурата да разследва.

Недопустимо е мярката да се изпълнява единствено с цел държавното обвинение да събира доказателства, тъй като такава цел не е предвидена в НПК, посочи съдът.

По-рано по време на заседанието от прокуратурата настояваха жалбата срещу мярката на Барбутов да не се уважава и той да остане в ареста.

Лулчева акцентира на бездействието от страна на прокуратурата по думите ѝ относно събирането на доказателства и разпита на свидетели. Тя също така посочи, че Барбутов вече не е длъжностно лице, семеен е с две деца, няма опасност да се укрие и да извърши престъпление.

Адвокат Ина Лулчева коментира пред медиите, че е доволна от промяната на мярката, защото ще се „преустанови това изтезание, което е пребиваването в ареста“. Тя добави, че се надява прокуратурата да прояви разум да не протестира определението на съда. Защитникът добави, че съдът е отчел факта, че прокуратурата след един период не е разследвала.

„Практиката на ВКС в годините, когато се е заминавал с мерките за неотклонение, беше еднозначна, включително има решения, в които се казва, че ако прокуратурата не е обосновала достатъчно доказателства, за да обоснове подозрението и иска тепърва да ги събира, да не повдига обвинение, а не да иска хората да са задържани“, каза Лулчева и добави ,че България е осъждана многократно в Страсбург във връзка с незаконни арести и това се е случвало след многократно произнасяне на отделни съдийски състави у нас.

Относно оставането в ареста на варненския кмет Благомир Коцев, адвокатът му Лулчева коментира, че когато някой се задържа, защото е кмет, очевидно, за да бъде пуснат, трябва да престане да бъде кмет.

