СГС наложи „домашен арест“ на Никола Барбутов: Задържането не се налага, за да събира обвинението доказателства

De Fakto 16.10.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 144 Прегледа

Никола Барбутов

Софийски градски съд измени мярката за неотклонение „задържане под стража“ на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов и му наложи „домашен арест“. Той е обвиняем за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи.

Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване и протест.

Според съдебния състав доказателствата по делото обосновават извод за обосновано подозрение по отношение на Барбутов относно престъпленията, за които е обвинен и тази позиция не е разколебана към момента.

Съдът посочи, че Барбутов няма опасност да се укрие, но е намалял интензитетът на опасността да извърши престъпление.

Също така съставът отбеляза, че за задържането не е основание да се  осигурява възможност на прокуратурата  да разследва.

Недопустимо е мярката да се изпълнява единствено с цел държавното обвинение да събира доказателства, тъй като такава цел не е предвидена в НПК, посочи съдът.

По-рано по време на заседанието от прокуратурата настояваха жалбата срещу мярката на Барбутов да не се уважава и той да остане в ареста.

Лулчева акцентира на бездействието от страна на прокуратурата по думите ѝ относно събирането на доказателства и разпита на свидетели. Тя също така посочи, че Барбутов вече не е длъжностно лице, семеен е с две деца, няма опасност да се укрие и да извърши престъпление.

Адвокат Ина Лулчева коментира пред медиите, че е доволна от промяната на мярката, защото ще се „преустанови това изтезание, което е пребиваването в ареста“. Тя добави, че се надява прокуратурата да прояви разум да не протестира определението на съда. Защитникът добави, че съдът е отчел факта, че прокуратурата след един период не е разследвала.

Практиката на ВКС в годините, когато се е заминавал с мерките за неотклонение, беше еднозначна, включително има решения, в които се казва, че ако прокуратурата не е обосновала достатъчно доказателства, за да обоснове подозрението и иска тепърва да ги събира, да не повдига обвинение, а не да иска хората да са задържани“, каза Лулчева и добави ,че България е осъждана многократно в Страсбург във връзка с незаконни арести и това се е случвало след многократно произнасяне на отделни съдийски състави у нас.

Относно оставането в ареста на варненския кмет Благомир Коцев, адвокатът му Лулчева коментира, че когато някой се задържа, защото е кмет, очевидно, за да бъде пуснат, трябва да престане да бъде кмет.

