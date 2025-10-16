След промените в НСО: Президентът ще пътува с личния се автомобил на официациални събития, като служителите си

Президентът Румен Радев ще пътува с личния си автомобил по време на официалните си визити, на които служителите от администрацията, като част от президентството ще го придружават с личните си коли, след като управляващите им забраниха да ползват транспорта на НСО.

Това ще става от 20 октомври, се казва в писмо на държавния глава до началника на НСО.

Уважаеми господин генерал-майор, Приетият от 51-ото Народно събрание Закон за изменение на Закона за Националната служба за охрана отменя транспортното осигуряване на администрацията на президентството от ръководената от Вас служба, без никаква алтернатива за служебен транспорт. Уведомявам Ви, че считано от 20.10.2025 г., ще пътувам с личния си автомобил в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти, свързани с държавния церемониал и протокол и събитията от работната програма на президента. Като командир от Българската армия никога не съм изоставял своите подчинени в трудни ситуации, в които често ги поставяха решенията на овластените политици. Като президент на Република България няма да погазя принципите си и ще остана солидарен със служителите в институцията. Убеден съм, че когато политическата класа гласува закони, които разграждат държавата, ние, българските граждани, трябва да я съградим отново. А това започва с личната почтеност и възстановяването на доверието между гражданите и политиците. Вярвам, че Вие, като генерал, носещ отговорност за своите подчинени, разбирате и споделяте моите мотиви.“ Очаквам управляващите да бъдат последователни, да слязат от лимузините и да изпълняват своите задължения с личните си автомобили. Така някои най-сетне ще се запознаят със своите избиратели, допълва президентът.

Държавният глава изразява надежда, че мотивите му ще бъдат разбрани и споделени.

Промените в закона бяха иницииани от ДПС Ново начало и подкрепени от ГЕРБ и коалиция

„Нямам право да се откажа от личната си охрана по закон. Ако депутатите приемат този закон – нека стигнат до края, аз ще се откажа“. Това заяви по-късно пред журналисти президентът Румен Радев.

„Аз не идвам от улични банди, нито от политическа епруветка. Аз съм се оформил като ценностна система именно сред тези хора в сини пагони. И когато приемат закон, с който принуждават хора да вършат работа с лични автомобили, аз ще съм солидарен с тях“, добави Радев.

Той отново призова Държавна агенция „Национална сигурност“ да „влезе точно в задълженията си“ и да изпраща еднаква по обем писмена информация към президент, премиер и председател на Народното събрание.

Радев очаква дебатите в пленарна зала по промените з Закона за ДАНС, преди да реши дали да пита Конституционния съд