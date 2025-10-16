Последни новини
Я, инспектор в КПК знае, че Коцев в петък ще е в ареста, след днешното заседание за освобождаването му

16.10.2025

  За утре , четвъртък,  в Софийския апелативен съд и в Софийския градски съд  са насрочени заседания  за промяна на мерките за неотклонение на  варненския кмет Благомир  Коцев и на бившия зам.– кмет Никола Барбутов.
 В САС съдия – докладчик по делото „Коцев“ е бившата спецсъдийка Красимира Костова (виж по – долу) , а в СГС на „Барбутов“ –  съдия Никола Николов. 
Пореден 12 -ти  протест на граждани във Варна снощи за свободата на кмета им Благомир Коцев.

Многозначителен щрих към  баталията със задържането на Благомир Коцев  отбеляза адвокат  Ина Лулчева.

Във Фейсбук тя съобщи за нови анонимни свидетели  срещу Благомир  Коцев:
„Днес в 17.53 ч. ми се обади инспектор от Комисията за противодействие на корупцията, че по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев има разпитани двама анонимни свидетели и трябва да предяви разпитите.
Понеже не мога в сряда , инспекторът определи деня –  петък, а мястото – в ареста, тъй като „нали Коцев е там“. 
 
И сега се чудя – след като инспекторът знае, че в петък Коцев ще е в ареста, какво ще правим в четвъртък в съда, който трябва да прецени законността на задържането? „
Кметът е задържан повече от три месеца по обвинения за участие в организирана престъпна група, както и за корупционно престъпление. Основно доказателство срещу него са показанията на бизнес дамата Пламенка Димитрова, изпълнител на редица обществени поръчки във Варна по времето на ГЕРБ. След това тя започва да губи търговете и да подава сигнали, че ѝ се иска подкуп.
Няма как да не прави впечталение, че по делото „Коцев“ прокуратурата струпва анонимни свидетели.
Миналия петък Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна след изненадваща поява на защитен свидетел, който се оказа екстрадиран и върнат в последствие украински инвеститор.
Cъдия Силвия Pyceвa зaлoжи  нa  тайнствения чyждecтpaнния инвecтитop,  че бил дал подкуп от 20 000 лв., парите от който ca cтигaли дo Блaгoмиp Koцeв.

Дopи издeвaтeлcтвaтa нaд пoвтopнo paзпитaния бивш зaм. № ĸмeт нa Bapнa  Диaн Ивaнoв, че ще бъде вкаран в ареста  и после и децата му няма да го познаят, ако не напише каквото  му кажат,  нe пoвлияxa нa  бившaтa cпeцcъдийĸa. И още куп неща пропусна  бившата спецсъдийка.

 

Защитеното  „оръжие“ на прокуратурата в лицето на инвеститора предизвика дори президента Румен Радев да попита  – как и.ф. шефът на ДАНС е изгонил като опасен „тайния“ свидетел срещу Благомир Коцев и го е върнал след 2 седмици?  (за да свидeтелства срещу Коцев  – б.а. )
Емблематичният юрист  Петър Обретенов  коментира  в правен анализ за Дефакто,  че продължаваното задържане  на  варненския  кмет е в  нарушение  на Конституцията, защото  „надхвърля необходимото за осъществяване на правосъдието“.
Когато демокрацията е атакувана в една държава членка, тя е отслабена в цяла Европа“  това заяви от арест–  кметът на Варна Благомир Коцев в писмо до  членове на Европейския комитет на регионите по време на Европейската седмица на градовете и регионите в Брюксел вчера.  Ако не беше задържан, той трябваше да трябваше да бъде докладчик на заседанието на Комитета, посочи БНР.

Писмото от ареста е посрещнато със ставане на крака и аплодисменти от цялата зала, а  председателят на групата на „Обнови Европа“ в Европейския комитет на регионите – Франсоа Декостер, казва, че  неговата битка е и тяхна битка и се надява скоро да се върне сред тях.

 

Спомени от дела на съдии по мерките на Благомир Коцев

 

Колаж BIRD: Костова (вляво) и Русева (вдясно).

Съдия Красимира Костова Костова ще бъде завинаги запомнена с (поне) с  две свои решения в спецсъда, коментира BIRD.BG.

Едно от тях култовият й аргумент по делото НАПлийкс,  чe собственикът на „ТАД груп“ Иван Тодоров трябва да остане в  ареста,  зaщoтo имaл компютърните умения, дoбpe боравeл с компютър и  бил  потенциално опасен нa cвoбoдa.

На финала по това  дело Тодоров не само бе оправдан, но и бе постановено,  че е изначално не е било извършено престъпланието, в което е обвинен.

По второто дело  –    съдията  остави в ареста Явор Златанов, където той загуби бъбрека си, а  благодарение на агитката около  #Еврото  и златото си.   И при двете произнасяния „компания“ на Костова правеше Магдалена Лазарова сега зам.  – главен  прокурор, напомня BIRD.

Съдия  Силвия  Русева нашумя с отказа си да промени паричната  гаранция на Божидар Божанов и Кирил Петков с агрумента, че били депутати и поради това опасни.

 

