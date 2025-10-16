Я, инспектор в КПК знае, че Коцев в петък ще е в ареста, след днешното заседание за освобождаването му

Във Фейсбук тя съобщи за нови анонимни свидетели срещу Благомир Коцев:

„Днес в 17.53 ч. ми се обади инспектор от Комисията за противодействие на корупцията, че по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев има разпитани двама анонимни свидетели и трябва да предяви разпитите.

Понеже не мога в сряда , инспекторът определи деня – петък, а мястото – в ареста, тъй като „нали Коцев е там“.

И сега се чудя – след като инспекторът знае, че в петък Коцев ще е в ареста, какво ще правим в четвъртък в съда, който трябва да прецени законността на задържането? „

Кметът е задържан повече от три месеца по обвинения за участие в организирана престъпна група, както и за корупционно престъпление. Основно доказателство срещу него са показанията на бизнес дамата Пламенка Димитрова, изпълнител на редица обществени поръчки във Варна по времето на ГЕРБ. След това тя започва да губи търговете и да подава сигнали, че ѝ се иска подкуп.

Няма как да не прави впечталение, че по делото „Коцев“ прокуратурата струпва анонимни свидетели.

Cъдия Силвия Pyceвa зaлoжи нa тайнствения чyждecтpaнния инвecтитop, че бил дал подкуп от 20 000 лв., парите от който ca cтигaли дo Блaгoмиp Koцeв.

Дopи издeвaтeлcтвaтa нaд пoвтopнo paзпитaния бивш зaм. № ĸмeт нa Bapнa Диaн Ивaнoв, че ще бъде вкаран в ареста и после и децата му няма да го познаят, ако не напише каквото му кажат, нe пoвлияxa нa бившaтa cпeцcъдийĸa. И още куп неща пропусна бившата спецсъдийка.

Емблематичният юрист Петър Обретенов коментира в правен анализ за Дефакто, че продължаваното задържане на варненския кмет е в нарушение на Конституцията, защото „надхвърля необходимото за осъществяване на правосъдието“.

