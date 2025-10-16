Я, инспектор в КПК знае, че Коцев в петък ще е в ареста, след днешното заседание за освобождаването му

Дopи издeвaтeлcтвaтa нaд пoвтopнo paзпитaния бивш зaм. № ĸмeт нa Bapнa Диaн Ивaнoв, че ще бъде вкаран в ареста и после и децата му няма да го познаят, ако не напише каквото му кажат, нe пoвлияxa нa бившaтa cпeцcъдийĸa. И още куп неща пропусна бившата спецсъдийка.
„Когато демокрацията е атакувана в една държава членка, тя е отслабена в цяла Европа“ това заяви от арест– кметът на Варна Благомир Коцев в писмо до членове на Европейския комитет на регионите по време на Европейската седмица на градовете и регионите в Брюксел вчера. Ако не беше задържан, той трябваше да трябваше да бъде докладчик на заседанието на Комитета, посочи БНР.
Писмото от ареста е посрещнато със ставане на крака и аплодисменти от цялата зала, а председателят на групата на „Обнови Европа“ в Европейския комитет на регионите – Франсоа Декостер, казва, че неговата битка е и тяхна битка и се надява скоро да се върне сред тях.
Спомени от дела на съдии по мерките на Благомир Коцев
Съдия Красимира Костова Костова ще бъде завинаги запомнена с (поне) с две свои решения в спецсъда, коментира BIRD.BG.
На финала по това дело Тодоров не само бе оправдан, но и бе постановено, че е изначално не е било извършено престъпланието, в което е обвинен.
По второто дело – съдията остави в ареста Явор Златанов, където той загуби бъбрека си, а благодарение на агитката около #Еврото – и златото си. И при двете произнасяния „компания“ на Костова правеше Магдалена Лазарова сега зам. – главен прокурор, напомня BIRD.
Съдия Силвия Русева нашумя с отказа си да промени паричната гаранция на Божидар Божанов и Кирил Петков с агрумента, че били депутати и поради това опасни.