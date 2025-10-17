Последни новини
Home / Законът / Ген. Румен Миланов: Огромна грешка е отнемането на автомобили от НСО на президентската администрация

Ген. Румен Миланов: Огромна грешка е отнемането на автомобили от НСО на президентската администрация

De Fakto 17.10.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 81 Прегледа

Defakto.bg

„Майтап работа“ от гледна точка на националната сигурност, коментира генералът.

Огромна грешка е да се отнема правото на служители на президентската администрация да ползват автомобили на НСО.  Това заяви пред БТВ  ген. Румен Миланов, бивш шеф на НСО и НСБОП.

„ НСО осигурява сигурността на определен кръг от президентската администрация и това не е случайно  в контекста на общата сигурност“, каза той.

Генералът  даде пример с визита на официални лица у нас и как това пречи на протокола.

„Какво ще се случи, ако дойде чуждестранен президент, за който ще има автомобил, но за неговия протокол няма. Ще искаме от посолствата ли или ще ги караме с личните им автомобили“, попита Миланов.

„НСО да осигурява сигурността на определен кръг от президентската администрация не е случайно, то е в контекста на общата сигурност. Защото в крайна сметка, всичко трябва да е проверено. Да не говорим за подготовката на водачите и радиовръзката с тях. Всичко това е подготовка, тези хора тренират. А сега ще търсим някакви хора от улицата и ще ги обучаваме – майтап работа от гледна точка на националната сигурност“, коментира генералът.

Той определи като несериозно предложението на „новото време“ президентът да  се откаже от услугите на НСО:  “ Сигурността на нашия държавен глава и първи хората в държавата са свързани с НСО. Ако Радев реши да се вози с личен автомобил, то ще наруши националната сигурност.“

Ген. Миланов отбеляза, че  разбира  солидарносттана президент  с  президентската  администрация, защото е офицер и има чест към хората си“,  каза той. Но препоръча на държавния глава да не се отказва от НСО, дори да има тази възможност.

„Рискът ще нараства, след време не знаме как ще реагират различни външни фактори. Говорим за войни, диверсионни прояви. Трябва да знаем, че критичната обстановка у нас ще се активира. Хората, които са го практикували преди нас, не са били толкова прости. Всичко може, но важна е ефективността“, допълни той.

Той бе категоричен, че въпреки общественото желание за  прозрачност на службите, това няма да се види:  

 „Службите се политизират и ако ръководителите на службите бъдат гумени печати, тогава още повече“.

Според Миланов  липсва баланс в системата и затова е започнало изкривяване на силите във властта.

Бившият министър на МВР Калин Стоянов

На 3 октомври  т.г. управлявощото мнозинство на ГЕРБ – СДС , БСП и ИТН окончателно н отне правото на администрацията на президента да използва автомобили на Националната служба за охрана (НСО).

Те подкрепиха законопроект,  внесен от „ДПС-Ново начало“,  въпреки несъгласието на опозицията. Бившият министър на МВР Калин Стоянов, активно защити проекта на „НН“, изглеждаше отмъстително заради отказа Радев да го включи в състава на  служебното правителство на Димитър Главчев.

Така правото на автомобил от НСО бе запазено само за президента,  но за никой друг от екипа му.

Скоро след това на президента бе отнето правото  да издава указ на назначение на шефа на ДАНС.

About De Fakto

Проверете също

Омбудсманът Велислава Делчева подкрепя вдигането на възрастта от 14 г. на 16 г. за наказателна защита на децата

  Омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на парламентарната Комисия по конституционни и правни …

Илхан Кючюк: Фокусът на дебата в ЕП не е само по делото „Коцев“, а и за върховенството на правото в страната

„Фокусът на дебата в Европейския парламент за върховенството на правото в България няма да е …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване