Ген. Румен Миланов: Огромна грешка е отнемането на автомобили от НСО на президентската администрация

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

„Майтап работа“ от гледна точка на националната сигурност, коментира генералът.

Огромна грешка е да се отнема правото на служители на президентската администрация да ползват автомобили на НСО. Това заяви пред БТВ ген. Румен Миланов, бивш шеф на НСО и НСБОП.

„ НСО осигурява сигурността на определен кръг от президентската администрация и това не е случайно в контекста на общата сигурност“, каза той.

Генералът даде пример с визита на официални лица у нас и как това пречи на протокола.

„Какво ще се случи, ако дойде чуждестранен президент, за който ще има автомобил, но за неговия протокол няма. Ще искаме от посолствата ли или ще ги караме с личните им автомобили“, попита Миланов.

„НСО да осигурява сигурността на определен кръг от президентската администрация не е случайно, то е в контекста на общата сигурност. Защото в крайна сметка, всичко трябва да е проверено. Да не говорим за подготовката на водачите и радиовръзката с тях. Всичко това е подготовка, тези хора тренират. А сега ще търсим някакви хора от улицата и ще ги обучаваме – майтап работа от гледна точка на националната сигурност“, коментира генералът.

Той определи като несериозно предложението на „новото време“ президентът да се откаже от услугите на НСО: “ Сигурността на нашия държавен глава и първи хората в държавата са свързани с НСО. Ако Радев реши да се вози с личен автомобил, то ще наруши националната сигурност.“

Ген. Миланов отбеляза, че разбира солидарносттана президент с президентската администрация, защото е офицер и има чест към хората си“, каза той. Но препоръча на държавния глава да не се отказва от НСО, дори да има тази възможност.

„Рискът ще нараства, след време не знаме как ще реагират различни външни фактори. Говорим за войни, диверсионни прояви. Трябва да знаем, че критичната обстановка у нас ще се активира. Хората, които са го практикували преди нас, не са били толкова прости. Всичко може, но важна е ефективността“, допълни той.

Той бе категоричен, че въпреки общественото желание за прозрачност на службите, това няма да се види: „Службите се политизират и ако ръководителите на службите бъдат гумени печати, тогава още повече“. Според Миланов липсва баланс в системата и затова е започнало изкривяване на силите във властта.

На 3 октомври т.г. управлявощото мнозинство на ГЕРБ – СДС , БСП и ИТН окончателно н отне правото на администрацията на президента да използва автомобили на Националната служба за охрана (НСО).

Те подкрепиха законопроект, внесен от „ДПС-Ново начало“, въпреки несъгласието на опозицията. Бившият министър на МВР Калин Стоянов, активно защити проекта на „НН“, изглеждаше отмъстително заради отказа Радев да го включи в състава на служебното правителство на Димитър Главчев.

Така правото на автомобил от НСО бе запазено само за президента, но за никой друг от екипа му.

Скоро след това на президента бе отнето правото да издава указ на назначение на шефа на ДАНС.